Russell'dan Antonelli'ye destek: "Kimi, gelecek yıl beni çok zorlayacak"
George Russell, gelecek yılki takım arkadaşı Andrea Kimi Antonelli'nin 'hızını' tüm serilerde kanıtladığını düşünüyor.
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Mercedes geçtiğimiz hafta sonu, Antonelli'nin 2025'te yedi kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton'ın yerine geçeceğini doğruladı.
İtalyan sürücü yarış basamaklarını hızla tırmanarak bu yıl Formula 3'ü atlayıp Formula 2'deki çaylak sezonuna katıldı.
Yeni takım arkadaşı Russell, Antonelli'nin hızını övdü ve F1 deneyimi kazandıkça gelişmesi için onu destekledi.
Russell, "Her zaman; bir yarış hafta sonu, lastikler ve takımla nasıl başa çıkılacağı konusunda deneyim kazandıkça ilerleyeceğime inanmışımdır."
"Ancak bugün, 17 yaşındayken olduğumdan daha hızlı olduğuma inanmıyorum. "
"Ya hızınız vardır ya da yoktur ve Kimi kesinlikle hıza sahip, bunu tüm serilerde kanıtladı." dedi.
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Fotoğraf: Mercedes AMG
Antonelli geçtiğimiz hafta sonu Monza'da ilk antrenman seansında yer aldı ve bir saatlik seansta Russell'ın yerine geçti.
Ancak, son virajda yaptığı bir hata nedeniyle Antonelli'nin yüksek hızda bariyerlere çarpması sonucu bu sadece 10 dakika sürdü.
Russell, "Hatalar elbette olacaktır, bunu hepimiz yaşadık."
"Bence Formula 1'de griddeki her bir sürücü ilk birkaç sezonunda hatalar yaptı. Sadece bu, gridin önündeki herhangi bir sürücü için daha fazla vurgulanacaktır."
"Kimi son derece hızlı ve gelecek yıl beni gerçekten zorlayacağından hiç şüphem yok. Gelecek yıldan itibaren birlikte neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.
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