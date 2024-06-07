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Formula 1 Kanada GP

Russell'a göre Mercedes doğru yönü buldu

George Russell, Mercedes’in Monako’da iyi bir performans sergilediğini düşünüyor ve takımın yeniden doğru yolu bulmuş olabileceğine inanıyor.

Ezel Tan
George Russell, Mercedes W15

Fotoğraf: Erik Junius

Mercedes, Monako’da nispeten iyi bir performans sergiledi ve yeni ön kanadın işe yaradığı görüşü hakim.

Kanada GP öncesi konuşan Russell, bu konuda şöyle dedi: "Sanırım Monako gibi düşük hızlı bir pistte ne kadar yakın bir mücadele olduğunu gördük,."

"Orada araca bazı güncellemeler getirdik. Günün sonunda gridde ilk çizgiden sadece 0.1 saniye geride yer aldık. Bu yüzden bence burada her şey olabilir."

"Umarım Monaco bizim için bir dönüm noktası olmuştur."

Aracın davranışındaki değişim sorulduğunda Russell, "Dürüst olmak gerekirse daha hızlı!"

"Geçen yıl yaşadığımız sorunlara baktığımızda, aracın arka tarafı gerçekten zorlanıyordu, viraja her girdiğimizde arka taraf kayıyordu. Bu konuda pek çok değişiklik yaptık."

"Bu yıl ise sorun ön tarafta, yani diğer yöne biraz fazla gitmiş durumdayız."

"Şu noktada yapmaya çalıştığımız şey biraz geri gitmek, önden kaymayı çözmeye çalışmak.  Monako bunun iyi bir örneği, ön kanat gerçekten çok iyi çalışıyordu. Bakalım bu hafta sonu neler olacak?"

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Formula 1'i izlediğinizde gerçekten anlaması zor olan şey, tüm takımların ne kadar geliştiği. Bu yılki her F1 aracı Red Bull'un 2022 şampiyonluğunu kazandığı araçtan daha hızlı."

"Herkes yıldan yıla, yarıştan yarışa büyük adımlar atıyor. Bence bizim, McLaren ve Ferrari'nin Red Bull ile aramızdaki farkı kapattığını söylemek doğru olur."

"Arkamızdaki altı takımdan uzaklaştık. Ancak kendimize baktığımızda, sonuçlar henüz değişmedi çünkü en yakın rakiplerimiz de çok iyi iş çıkarıyor."

"Bu yüzden sadece ufak ufak adımlar atmaya devam etmeliyiz."

Mercedes'in bu kez sorunları gerçekten geride bırakıp bırakmadığı sorulduğunda Russell, "Bunun büyük bir adım olduğunu söylemeyeceğim çünkü diğer takımların aniden attığı adımı biz kesinlikle atmadık."

"McLaren geçen yıl, Aston Martin geçen yılın başında bunu yaptı. Fakat bu yolda ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor. Bence araçta bizim elde ettiğimizden çok daha fazla potansiyel olduğu açıktı."

"Daha önce gelişim konusunda yanlış yöne gitmiş olabiliriz ama yolumuzu yeniden değiştirdik ve gittiğimiz yolun doğru yol olduğundan oldukça eminiz."

"Bunun sonuçlara ne zaman yansıyacağını bilmiyorum. Kesinlikle tur zamanına yansıyacak. Monako'da doğru yönde bir adım attığımız oldukça açıktı"

"Fakat şu an rekabet inanılmaz yüksek ve farkı detaylar yaratıyor."

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