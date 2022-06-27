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Russell: "Zorluklardan sonra başarının tadı "çok daha tatlı" olacak"

Mercedes pilotu George Russell, yaşadıkları zorlukların ardından elde edecekleri başarıların öncesine oranla "daha tatlı" olacağını söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Russell: "Zorluklardan sonra başarının tadı "çok daha tatlı" olacak"
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George Russell, geçen hafta sonu Goodwood Festival of Speed etkinliğine katıldı ve burada 2019 Mercedes W10'un direksiyonuna geçip, taraftarlara güzel bir gösteri sundu.

Etkinlik sonrası basın mensuplarına konuşan Russell, hem sezon hem de festival hakkında açıklamalarda bulundu.

İngiliz pilot, "Ne yazık ki hiç lastik yakmadım çünkü piste çıkmak için beklerken motor aşırı ısındı. Bu yüzden de motoru patlatmamak için sadece pistte öylece ilerlemek zorunda kaldım."

"Yine de Goodwood'a geri dönmek ve taraftarları görmek harika. Silverstone yarışı önümüzdeki hafta yapılacak ve bunun bizim için bir tür ısınma olduğunu söyleyebiliriz!"

George Russell, Mercedes W10

George Russell, Mercedes W10

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

"Sezonun başlangıcı istediğimiz gibi değildi fakat görevimiz her türlü şarttan mümkün olan en iyi şekilde faydalanmak."

"Takımımızın zorlukların üstesinden gelmeyi sevdiğini söyleyebiliriz ve hem aracımızın en hızlı olmasını hem de yarışlar kazanmayı istiyoruz. Fakat henüz bunu yapabilecek durumda değiliz ve galibiyet için savaşamıyoruz çünkü hâlâ karşı karşıya olduğumuz sorunlar için bir çözüm yolu bulamadık."

"Yine de mücadeleden keyif alıyorum ve zorlukları geride bıraktığımız zaman, elde edeceğimiz başarıların tadının çok daha tatlı olacağını düşünüyorum."

Bu hafta sonu yapılacak Britanya GP hakkında da konuşan Russell, "Elbette bunu sabırsızlıkla bekliyorum çünkü her sürücü bu harika pistte olmayı sever. Taraftarlar motor sporları konusunda çok tutkulular. Ayrıca kendi ülkemde yapılacak ve bundan ötürü hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

George Russell, Mercedes W10

George Russell, Mercedes W10

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

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