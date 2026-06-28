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Formula 1 Avusturya GP

Russell: "Zirveye dönmek harika, bunun tadını çıkaracağım"

George Russell, Avusturya Grand Prix'sindeki galibiyetinin ardından uzun bir aranın ardından yeniden zirveye çıkmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Darko Bandic / Getty Images

Spielberg'de pazar günü oldukça iyi bir performans sergileyen George Russell, pole pozisyonundan başladığı yarışta sezonun ilk galibiyetlerinden birini elde ederken Mercedes'e de önemli bir zafer kazandırdı.

İngiliz pilot, yarışın ardından takımın son aylardaki çalışmalarına övgüde bulundu.

Russell, "Yeniden en üst basamağa çıkmak inanılmaz bir duygu."

"Bunun üzerinden biraz zaman geçmişti, bu yüzden bu akşam zaferin tadını kesinlikle çıkaracağım."

"Yeniden doğru yola dönmek için takımla birlikte çok fazla çalıştık." dedi.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Pauline Ballet - Formula 1

Yarış boyunca temposunu korumak zorunda kaldığını belirten Russell, özellikle arkasındaki rakiplerin baskısını sürekli hissettiğini ifade etti.

"Her tur zorlamak zorundaydım. Arkamdaki pilotların ne kadar hızlı olduğunu biliyordum."

"Son pit stop için erken pite girdik. Bu nedenle önümüzde uzun bir bölüm olacağını biliyordum."

"Ancak takım bu stratejiyi kusursuz şekilde zamanladı."

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