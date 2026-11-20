Formula 1 Las Vegas GP

Russell: "Zirvede olmamıza rağmen en hızlı takım değildik"

Las Vegas'taki ikinci antrenman seansının ardından basına konuşan George Russell, McLaren ve Charles Leclerc'in daha hızlı göründüğünü belirtti.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 20 Kas 2026 05:55

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George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Las Vegas Grand Prix'sinin yağış altında geçen ilk gününde ikinci antrenman seansını zirvede noktalayan Mercedes pilotu George Russell, elde ettiğpi tur zamanının gerçek güç dengesini yansıtmadığını belirtti.

Islak zeminde koşulların her tur değiştiğine dikkat çeken Britanyalı pilot, takım arkadaşı Kimi Antonelli ile geçen haftaya kıyasla tempodan uzak kaldıklarını dile getirdi: "Islak zeminde her turun, çıktığınız her seansın birbirinden farklı olduğunu biliyoruz.”

“Gerçekçi olmak gerekirse zirvede yer almamıza rağmen bugün en hızlı takım biz değildik. McLaren olağanüstü hızlı görünüyordu, Charles da belli noktalarda çok hızlıydı. Biz sadece turumuzu pistin en kuru olduğu anda attık.”

“Dolayısıyla analiz etmemiz gereken bazı şeyler var çünkü geçen hafta ıslak zeminde çok rekabetçiydik ama bugün hem Kimi hem de ben tempodan uzaktık."

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Manuel Eletto

Yağış beklenmeyen sıralama gününe tek antrenman seansı kalması nedeniyle yoğun olacaklarını söyleyen Russell, pazar günkü yarışta lastik aşınmasının belirleyici olacağını söyledi: “Elimizden geldiğince uzun sürüş denemeleri yapmaya çalışacağız. Bence pazar günü lastik aşınmasının nasıl olacağını kimse bilmiyor.”

“Geçen yıl kolay bir tek pit stop yarışıydı ama ondan önceki yıl çok fazla aşınma olmuştu ve iki pit stop gerekmişti. Yani yanıtlanmasını istediğimiz sorular var ama bunların cevabını muhtemelen yarış gününe kadar bilemeyeceğiz."

Son iki yarışta ilk çizgiden start alarak yakaladığı form grafiğine güvenen Russell, keyif aldığı Las Vegas pistinde iyi bir hafta sonu geçirmeyi umduğunu belirtti: "Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Biliyorsunuz son iki yarışta da ilk çizgideydim ve performansımız çok daha güçlüydü.”

“Burası keyif aldığım bir pist, bu yüzden iyi bir hafta sonu geçirmeyi umuyorum."

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- Motorsport.com Ekibi

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