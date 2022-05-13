Russell: "Zıplayan Mercedes'i sürmek çok zor"

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Russell ve takım arkadaşı Lewis Hamilton, Miami'de her ne kadar Red Bull ve Ferrari'den çok geride olsalar da yarışı beşinci ve altıncı sırada bitirdiler.

Takım, cuma günkü antrenmanlarda çok daha rekabetçi görünmüştü ama bu formları, hafta sonu ilerledikçe kayboldu.

Yine de Russell, aracın performansa sahip olduğuna emin.

Russell, "Performansımız var sadece bunu ortaya çıkarmamız gerekiyor."

"Bunun neden bu kadar tahmin edilemez olduğunu hâlâ anlamadığımızı düşünüyorum."

"Toto diva lafını çok kullanıyor ama bence bu biraz az kalıyor çünkü çok tahmin edilemez bir araç. Virajlarda zıplamaya başladığında sürmek çok zor." dedi.

Russell, takımın cuma günü güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra formunu kaybettikleri için şaşkın olduğunu söyledi.

"Başından beri orada hızlı bir aracımız olduğunu biliyorduk. Cuma günü tamamen farklıydı, nedenini gerçekten anlamıyoruz."

"Elbette Lewis cumartesi günü benden daha iyi bir iş yaptı ve altıncı oldu ama yakıt ve gücü ayarladığımızda bile cuma günkü hızını geçemedi. Fakat diğer her sürücü, cumartesi günü turunu bir saniyeden daha fazla geliştirdi."

"Ben, cuma günü Leclerc'den 0.2 saniye daha yavaştım ama pazar günü yeniden 0.5-1 saniye aralığına geriledim. Bilmiyorum."

George Russell, Mercedes-AMG, with engineers Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Size bir cevap vermeyi çok isterdim. Gece-gündüz bunu anlamak için çalışan en iyi mühendislere sahibiz ve neden olduğuna dair hâlâ net bir cevabımız yok."

"Bu nedenle analiz etmeye devam etmeliyiz ve bence Miami, geri dönüp baktığımızda en önemli hafta sonlarımızdan biri olabilir."

Russell, öndeki iki takımın formları göz önünde bulundurulursa Mercedes'in beşinci ve altıncı olmasının, olabilecek en iyi sonuç olduğunu söyledi.

Russell, "Bence hak ettiğimiz yer beşinci ve altıncılık."

"Elbette diğer bazı pistlerde, özellikle cumartesi günleri düşük performans gösterdik ve bu pazar günümüzü daha da zorlaştırdı."

"Miami'de en umut vaat eden performansımızı gösterdik ama hâlâ çok gerideyiz."

"Hızlı bir aracımız var, sadece cuma günkü verilere bakmamız ve diğer günlerin verileriyle kıyaslamamız gerekiyor. Fakat bu garip, spor bazen komik olabiliyor ve yeni araçlar kesinlikle zorlayıcı." dedi.