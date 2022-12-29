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Formula 1 Haberler

Russell: "Zhou'nun kazasına verdiğim tepki insani bir tepkiydi"

Mercedes pilotu George Russell, Guanyu Zhou'nun kazasının ardından bariyerlere çıkmasını insani bir tepki olarak değerlendiriyor.

Alex Kalinauckas
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Frankie Mao
Çeviren:
Altay Gök
Russell: "Zhou'nun kazasına verdiğim tepki insani bir tepkiydi"
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Britanya GP'sinin startında Pierre Gasly'i geçmeye çalışırken rakibini fazla sıkıştıran ve rakibine temas eden Russell, aracın kontrolünü kaybederek hemen sollarında kalan Zhou'ya çarptı.

Russell spin atarken, Zhou'nun aracı takla attı ve lastik bariyerlere kadar ters bir şekilde sürüklendi. Lastik bariyerlerin üstünden geçen araç, tribün ve bariyerlerin arasındaki izole bölgede yan şekilde sıkışarak durabildi.

Kokpitte mahsur kalan Zhou uzun bir süre araçtan çıkamadı, Russell ise hasarlı aracını durdurdu ve lastik bariyerlere çıkarak kurtarma çalışmalarına yardım etmeye gitti. 

Autosport'un o an neler düşündüğüne yönelik sorusunu yanıtlayan Russell, "Böyle bir kaza gördüğünüzde 20 F1 pilotundan biri olarak o kokpitin içinde bulunmanın nasıl bir his olduğunu anlayabiliyorsunuz." 

"Üç kat giysi, kask, eldiven ve bot giymişsiniz, telsiz takılı ve ağzınızda bir içecek şişesi bulunuyor; oldukça klostrofobik bir durum.

"Aracınızın havalanması ve kapana kısılacağınız bir pozisyonda yere geri inmesi... bu, içinde bulunması epey korkunç bir durum."

"Yarış dışı kalmıştım, araçtan iner inmez ilk düşüncem 'ona bir şekilde yardım edebilir miyim?' oldu. Eğer o durumdaki ben olsaydım mümkün olan en kısa sürede her türlü yardımı isterdim, birkaç saniye sonra ne olacağını, arabanın yanıp yanmayacağını bilemezsiniz." 

"Zhou'ya yardıma gitmem bir pilot tepkisinden ziyade bir insan tepkisiydi." dedi.

Kazanın ardından Zhou'nun kurtarılması, aracın çekilmesi ve bariyerlerin kontrol edilmesi için kırmızı bayrak çıktı. Yaklaşık bir saat süren periyodun ardından Silverstone tıp merkezine götürülen Zhou, kısa süre sonra taburcu oldu. 

George Russell, Mercedes-AMG, assists marshals in extracting Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, from his car

George Russell, Mercedes-AMG, assists marshals in extracting Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, from his car

Photo by: Mark Sutton

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