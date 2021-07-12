Russell: "Zaferler ve şampiyonluklar için yarışmaya hazırım"

Son haftalarda Mercedes'in genç yeteneği George Russell'ın yeni sezonda Valtteri Bottas'ın yerini alacağına dair söylentiler dolaşıyor.

İddiaya göre resmi açıklama Silverstone GP hafta sonunda yapılacak ve Mercedes gelecek yıl Lewis Hamilton - Russell kadrosuyla yarışacak.

Mercedes'te yarışma ihtimali hakkında konuşan Russell, The Silverstone Podcast'te şöyle dedi: “Teorik olarak başta İngilizler olmak üzere bazı taraftarlar için ilginç olurdu. Fakat, henüz varsayımlar hakkında konuşmak istemiyorum."

"Zaferler ve şampiyonluklar için savaşmak istiyorum ve buna hazırım. Üç yıldır griddeki son sıralardan uzaklaşmaya, her şeyimi vermeye ve takımdan en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyorum. Bence Williams ile çok iyi şekilde çalışıyoruz."

"Fakat alt kategorilerdeki deneyimlerimden bildiğim kadarıyla zaferler ve şampiyonluk için mücadele etmenin tamamen farklı bir şey olduğunu biliyorum. Bunun için yaşıyorum. Umarım er ya da geç o gün gelir. Geçen sene, bu konuda biraz fikir edindim fakat düzenli olarak büyük puanlar için savaşmak istiyorum."

"Podyuma çıkma hayaliyle motive oluyorum. Williams'ın ilerlemesi için her şeyi yapıyorum ve daha iyi performans göstermeye çalışıyorum. Hayatımı Formula 1'e girmeye adadım ve burada yer alma sebebim son sıralar için mücadele etmek değil. Zaferler için savaşmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum fakat yakın gelecekte hangi takımda olursam olayım böyle bir şansım olmasını umuyorum." dedi.

Russell, geleceği için doğru kararı vermenin zor olduğunu ekliyor.

"Şimdi doğru kararlar vermek imkansız. Lewis, 2012'de McLaren'dan Mercedes'e geçtiğinde herkes onun deli olduğunu düşündü. Fakat üç yıl sonra McLaren geriledi ve Mercedes ise her yarışı kazandı. Sonuç olarak Hamilton o zamanlar doğru kararı verdi. O noktada durumun böyle olacağını biliyor muydu? Yani eğer bildiğini söyleseydi bile inanmazdım. Kimse Mercedes'in bu denli baskın olmasını ve McLaren'ın bu kadar çok sorun yaşamasını beklemiyordu. Sonuç olarak seneye hangi takımda olursam olayım, umarım rekabetçi bir araca sahip oluruz."

"Şu anda kendimi tamamen Williams'a adadım ve iyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Her şey yolunda gidiyor: Jost Capito takım patronluğunu devraldı ve yeni sahipler epey yatırım yapıyorlar."

"Williams'ın doğru yolda olduğuna ve yakın gelecekte yeniden harika sonuçlar elde etmeye başlayacağına inanıyorum. Bunun gelecek yıl mı yoksa 3-5 yıl içinde mi olacağını bilmiyorum."

George Russell, Williams Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images