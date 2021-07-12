Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Schumacher, neden Parc Ferme’deki rakip araçları incelediğini açıkladı
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Russell: "Zaferler ve şampiyonluklar için yarışmaya hazırım"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams pilotu ve Mercedes'in genç yeteneği George Russell, hem zaferler hem de şampiyonluklar için savaşmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Russell: "Zaferler ve şampiyonluklar için yarışmaya hazırım"

Son haftalarda Mercedes'in genç yeteneği George Russell'ın yeni sezonda Valtteri Bottas'ın yerini alacağına dair söylentiler dolaşıyor.

İddiaya göre resmi açıklama Silverstone GP hafta sonunda yapılacak ve Mercedes gelecek yıl Lewis Hamilton - Russell kadrosuyla yarışacak.

Mercedes'te yarışma ihtimali hakkında konuşan Russell, The Silverstone Podcast'te şöyle dedi: “Teorik olarak başta İngilizler olmak üzere bazı taraftarlar için ilginç olurdu. Fakat, henüz varsayımlar hakkında konuşmak istemiyorum."

"Zaferler ve şampiyonluklar için savaşmak istiyorum ve buna hazırım. Üç yıldır griddeki son sıralardan uzaklaşmaya, her şeyimi vermeye ve takımdan en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyorum. Bence Williams ile çok iyi şekilde çalışıyoruz."

"Fakat alt kategorilerdeki deneyimlerimden bildiğim kadarıyla zaferler ve şampiyonluk için mücadele etmenin tamamen farklı bir şey olduğunu biliyorum. Bunun için yaşıyorum. Umarım er ya da geç o gün gelir. Geçen sene, bu konuda biraz fikir edindim fakat düzenli olarak büyük puanlar için savaşmak istiyorum."

"Podyuma çıkma hayaliyle motive oluyorum. Williams'ın ilerlemesi için her şeyi yapıyorum ve daha iyi performans göstermeye çalışıyorum. Hayatımı Formula 1'e girmeye adadım ve burada yer alma sebebim son sıralar için mücadele etmek değil. Zaferler için savaşmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum fakat yakın gelecekte hangi takımda olursam olayım böyle bir şansım olmasını umuyorum." dedi.

Russell, geleceği için doğru kararı vermenin zor olduğunu ekliyor.

"Şimdi doğru kararlar vermek imkansız. Lewis, 2012'de McLaren'dan Mercedes'e geçtiğinde herkes onun deli olduğunu düşündü. Fakat üç yıl sonra McLaren geriledi ve Mercedes ise her yarışı kazandı. Sonuç olarak Hamilton o zamanlar doğru kararı verdi. O noktada durumun böyle olacağını biliyor muydu? Yani eğer bildiğini söyleseydi bile inanmazdım. Kimse Mercedes'in bu denli baskın olmasını ve McLaren'ın bu kadar çok sorun yaşamasını beklemiyordu. Sonuç olarak seneye hangi takımda olursam olayım, umarım rekabetçi bir araca sahip oluruz."

"Şu anda kendimi tamamen Williams'a adadım ve iyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Her şey yolunda gidiyor: Jost Capito takım patronluğunu devraldı ve yeni sahipler epey yatırım yapıyorlar."

"Williams'ın doğru yolda olduğuna ve yakın gelecekte yeniden harika sonuçlar elde etmeye başlayacağına inanıyorum. Bunun gelecek yıl mı yoksa 3-5 yıl içinde mi olacağını bilmiyorum."

George Russell, Williams

George Russell, Williams

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Biletler
paylaşım
yorumlar
Schumacher, neden Parc Ferme’deki rakip araçları incelediğini açıkladı

Önceki haber

Schumacher, neden Parc Ferme’deki rakip araçları incelediğini açıkladı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

1 g
2
Formula 1

Schumacher, neden Parc Ferme’deki rakip araçları incelediğini açıkladı

1 s
3
Formula 1

Red Bull, Russell'a ilgi gösteriyor

2 s
4
Formula 1

Yıllara göre Türkiye GP bilet fiyatları (2005 - 2021)

19 s
5
Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

10 ay
Son Haberler
Russell: "Zaferler ve şampiyonluklar için yarışmaya hazırım"
F1

Russell: "Zaferler ve şampiyonluklar için yarışmaya hazırım"

27dk
Schumacher, neden Parc Ferme’deki rakip araçları incelediğini açıkladı
F1

Schumacher, neden Parc Ferme’deki rakip araçları incelediğini açıkladı

1 s
Indianapolis, 2021'de Formula 1'e ev sahipliği yapmayacak
F1

Indianapolis, 2021'de Formula 1'e ev sahipliği yapmayacak

1 s
Red Bull, Russell'a ilgi gösteriyor
F1

Red Bull, Russell'a ilgi gösteriyor

2 s
Steiner: "Schumacher’in iş etiğinden etkilendim"
F1

Steiner: "Schumacher’in iş etiğinden etkilendim"

3 s
Son Videolar
Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır 00:40
Formula 1
10 Tem 2021

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek? 06:15
Formula 1
8 Tem 2021

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor 07:40
Formula 1
5 Tem 2021

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor

Avusturya Grand Prix'si Gridi 01:01
Formula 1
4 Tem 2021

Avusturya Grand Prix'si Gridi

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:18
Formula 1
2 Tem 2021

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Indianapolis, 2021'de Formula 1'e ev sahipliği yapmayacak Britanya GP
Formula 1

Indianapolis, 2021'de Formula 1'e ev sahipliği yapmayacak

Red Bull, Russell'a ilgi gösteriyor Britanya GP
Formula 1

Red Bull, Russell'a ilgi gösteriyor

2021 Türkiye Grand Prix'si biletleri satışa sunuldu! Türkiye GP
Formula 1

2021 Türkiye Grand Prix'si biletleri satışa sunuldu!

Çok Okunanlar Bugün

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

Schumacher, neden Parc Ferme’deki rakip araçları incelediğini açıkladı
Formula 1 Formula 1

Schumacher, neden Parc Ferme’deki rakip araçları incelediğini açıkladı

Red Bull, Russell'a ilgi gösteriyor
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Russell'a ilgi gösteriyor

Yıllara göre Türkiye GP bilet fiyatları (2005 - 2021)
Formula 1 Formula 1

Yıllara göre Türkiye GP bilet fiyatları (2005 - 2021)

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

Norris yarıştan men cezası alırsa, Vandoorne ''ilk seçenek''
Formula 1 Formula 1

Norris yarıştan men cezası alırsa, Vandoorne ''ilk seçenek''

2021 Türkiye Grand Prix'si biletleri satışa sunuldu!
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye Grand Prix'si biletleri satışa sunuldu!

Horner, hangi Red Bull sürücü kadrosunun birlikte daha uyumlu çalıştığını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Horner, hangi Red Bull sürücü kadrosunun birlikte daha uyumlu çalıştığını açıkladı

Son Haberler

Russell: "Zaferler ve şampiyonluklar için yarışmaya hazırım"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Zaferler ve şampiyonluklar için yarışmaya hazırım"

Schumacher, neden Parc Ferme’deki rakip araçları incelediğini açıkladı
Formula 1 Formula 1

Schumacher, neden Parc Ferme’deki rakip araçları incelediğini açıkladı

Indianapolis, 2021'de Formula 1'e ev sahipliği yapmayacak
Formula 1 Formula 1

Indianapolis, 2021'de Formula 1'e ev sahipliği yapmayacak

Red Bull, Russell'a ilgi gösteriyor
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Russell'a ilgi gösteriyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.