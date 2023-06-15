Russell dalgalanma hakkında: "18 aydır bununla uğraşılması utanç verici"
Mercedes pilotu George Russell, İspanya hafta sonu boyunca yer yer kendini gösteren dalgalanma sorununun 18 aydan sonra hâlâ takımlara zorluk çıkarmasını "utanç verici" olarak değerlendiriyor.
2022 sezonunda tüm sürücülerin baş belası olan yunuslama problemi 2023 sezonunda FIA ve F1 takımlarının bazı değişikliklere gitmesi ile çözülmüştü.
Her ne kadar bu problem "çözülmüş" olsa da Mercedes de dahil olmak üzere neredeyse tüm takımlar İspanya Grand İspanya Grand Prix'sinde biraz da olsa aynı sorunla tekrar karşılaştı.
Konuyla alakalı demeçler paylaşan Russell medyaya şunları söyledi: "Düz yolda sekmenin ortadan kalktığını söyleyebilirim. Ancak sürüş yüksekliği yere çok yakın olduğu zaman aracın tabanının yere temas ettiği zamanlar oluyor."
"Aracın sınırlarını zorluyoruz ve zıplamayı önlemek adına aracı 20mm yükseltmeyeceğiz çünkü 2 saniye geride kalmak istemiyoruz.’’
Russell, Kanada pisti için bu problemi beklemezken takvimin ilerleyen pistlerinde bu durumun tekrarlanmasından endişe duyuyor.
İngiliz pilot, "Muhtemelen Kanada da bu problem olmayacak çünkü sadece düşük hızlı virajlar var ve düzlükte görünüşe göre zıplama problemi ortadan kalktı.
‘’Suzuka ve Silverstone gibi bir piste geçtiğiniz zaman muhtemelen aynı problem tekrar yaşanacak.’’
George Russell, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Russell, zemin etkili araçların ilk piste çıkmasından 18 ay geçmesine rağmen hâlâ bu sorunlarla uğraşılmasından yakındı ve ekledi: "18 aydır bu sorunla uğraşılması olması utanç verici ve hâlâ birçok sürücü bununla mücadele ediyor."
"Bazı insanlar bunun değişmesi gerektiğini söylüyorlar ancak şu anda bu sorunu yaşamayanlar ‘hayır’ diyecekler."
"Açıkçası şu anda hep önde yer alan en hızlı iki araç, bu konuda herkes kadar mücadele etmiyor"
Önümüzdeki süreçte FIA konuyla alakalı bir açıklama yapacak mı? Bu bir merak konusu.
Çeviri: Cihan Berkay Mahçup
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