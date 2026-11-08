Formula 1 Sao Paulo GP
Russell: "Yumuşak lastiklerde en hızlı tempoya sahiptik"
George Russell, Brezilya Grand Prix'sinde aldığı riskleri, geçiş zamanlamasını ve yumuşak hamurdaki güçlü temposunu değerlendirdi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 8 Kas 2026 19:58
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George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Sao Paulo mücadelesinin ardından basına konuşan George Russell, yarışın başında fırsat kollayarak yüksek riskler aldığını ve bunun bedelini ödediğini ancak ardından pit stop yapmayarak yeniden yarışa dahil olduğunu belirtti.
Yumuşak lastiklerde pistin en hızlı temposuna sahip olmalarının sevindirici olduğunu vurgulayan Russell, yağmur bastırdığında takımla doğru zamanlamayla pite girdiklerini ancak son bölümde Kimi Antonelli ile birlikte tempo kaybetmelerinin nedenini inceleyeceklerini söyledi.
Yarışın ardından konuşan George Russell şunları söyledi: "Yarışın başında bir fırsat hissettiğim için yüksek risk aldım, bedelini ödedim.”
“Bu tür anlarda ya çok şey kazanırsınız ya da çok şey kaybedersiniz. Bu kez durum aleyhimize işledi. İroni şu ki, bu durum yüzünden pite girmedim ve bir bakıma kendimi tekrar yarışın içinde buldum. Ancak yumuşak lastiklerde gerçekten çok güçlü bir tempo sergiledim hatta pistteki en hızlı araç olduğumuzu söyleyebilirim.”
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
“En hızlı tempoya sahip olmamın üzerinden epey zaman geçmişti, bu yüzden durumun olumlu yönlerini cebime koyuyorum.”
“Bence yağmur altında ne zaman lastik değiştireceğimize karar vermek, sporun ne kadar zorlu olduğunu kanıtlıyor. Dün yanlış yaptık, bugünse iyiydik ve diğer rakipler hata yaptı.”
“Son bölümde neden tempo kaybettiğimizi bilmiyoruz, gerçekten bilmiyoruz. Yağmur gelirken oldukça heyecanlıydım ama sonrasında Kimi ve benim kesinlikle hiç tempomuz yoktu, bu yüzden bunun nedenini anlamamız gerekiyor.”
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- Motorsport.com Ekibi
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