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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Russell: "Yüksek hızlı pistleri geride bıraktığımız için mutluyuz"

George Russell, Singapur'a gittikleri ve gerek Spa, gerek Monza gibi Mercedes'in zayıf kaldığı yüksek hızlı pistleri geride bıraktıkları için mutlu.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Altay Gök
Russell: "Yüksek hızlı pistleri geride bıraktığımız için mutluyuz"
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Mercedes, sezon başında seçtiği tasarımın olumsuz etkilerinden kurtulmakta bir hayli zorlanmasının ardından henüz galibiyete ulaşamadı -takımın kayda değer en büyük başarısı Russell'ın Macaristan'da elde ettiği pole pozisyonu.

Buna rağmen takımın geliştiği gerçeği de göz ardı edilmemeli, nitekim ilk yarışlarda podyuma çıkmakta ve gerilerden yükselmekte zorlanan takım, İngiltere ve Hollanda gibi yarışlarda galibiyet mücadelesi verebilecek bir konuma geldi.

Takım olarak zorlanmalarının beklendiği Monza'da grid cezalarının da yardımıyla podyuma çıkan Russell, özellikle Ferrari'nin hızının kendisini şaşırttığını söylüyor.

Russell, "Aracımız bu pistte (Monza) kesinlikle en iyi performansında değildi."

"Sanırım bunun nedeni hakkında iyi bir fikrimiz var, dolayısıyla düşük yere basma gücü seviyelerine sahip, yüksek hızlı pistlerin artık geride kalmasından ötürü mutluyuz." dedi.

Mercedes proved more competitive at Zandvoort than at high-speed circuits like Monza.

Mercedes proved more competitive at Zandvoort than at high-speed circuits like Monza.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes bu sezon özellikle yüksek yere basma gücü isteyen pistlerde iyi performans gösteriyor; Macaristan ve Hollanda GP'leri bunun en büyük örneği.

Üç haftalık bir araya giren F1, Ekim ayının ilk haftasında Singapur'a dönmeye hazırlanıyor -bu pist yavaş ve sık virajlarıyla Mercedes için biçilmiş kaftan.

Singapur'un Mercedes'e daha fazla fırsat sunacağını düşünüp düşünmediği sorulan Russell, Monza'ya göre daha rekabetçi olacaklarını söylerken pistin tümsekli yapısı nedeniyle de temkinli.

Russell, "Kağıt üzerinde Singapur aracımıza uygun olmalı."

"Ancak Monako ve Azerbaycan'a dönük baktığımızda, aracımızın tümseklerde çok iyi performans göstermediğini görüyoruz. Bu yüzden işlerin nasıl sonuçlanacağından pek de emin değilim."

"Zorlamaya ve aracı geliştirmeye devam etmeliyiz. Şu anda gitmemiz gereken net bir yön olduğu için memnunum." dedi.

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