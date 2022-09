Russell: "Yüksek hızlı pistleri geride bıraktığımız için mutluyuz"

Mercedes, sezon başında seçtiği tasarımın olumsuz etkilerinden kurtulmakta bir hayli zorlanmasının ardından henüz galibiyete ulaşamadı -takımın kayda değer en büyük başarısı Russell'ın Macaristan'da elde ettiği pole pozisyonu.

Buna rağmen takımın geliştiği gerçeği de göz ardı edilmemeli, nitekim ilk yarışlarda podyuma çıkmakta ve gerilerden yükselmekte zorlanan takım, İngiltere ve Hollanda gibi yarışlarda galibiyet mücadelesi verebilecek bir konuma geldi.

Takım olarak zorlanmalarının beklendiği Monza'da grid cezalarının da yardımıyla podyuma çıkan Russell, özellikle Ferrari'nin hızının kendisini şaşırttığını söylüyor.

Russell, "Aracımız bu pistte (Monza) kesinlikle en iyi performansında değildi."

"Sanırım bunun nedeni hakkında iyi bir fikrimiz var, dolayısıyla düşük yere basma gücü seviyelerine sahip, yüksek hızlı pistlerin artık geride kalmasından ötürü mutluyuz." dedi.

Mercedes proved more competitive at Zandvoort than at high-speed circuits like Monza.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images