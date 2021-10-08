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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Russell: "Yol tutuş, geçen senekine göre daha iyi olacaktır"

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Williams pilotu George Russell, İstanbul Park'ın yol tutuşunun geçen seneye göre daha iyi olacağını düşündüğünü söyledi.

Russell: "Yol tutuş, geçen senekine göre daha iyi olacaktır"

Son beş yarışın dördünde puan almayı başaran Russell, bu yarışlarda Red Bull pilotu Sergio Perez ile aynı puanı toplamayı başardı.

Sezonun başında bunun ne kadar mümkün olacağını düşündüğü sorusunu yanıtlayan Russell, "Dürüst olmak gerekirse ilk test veya ilk yarışın ardından bunu beklemiyordum. Bir önceki sezona göre tabii ki de gelişebilmiş olmayı istiyorsunuz. Ancak Bahreyn testi veya Bahreyn yarışının ardından bunun mümkün olabileceğini hiç düşünmüyordum."

"Takıma çok teşekkür etmem lazım, doğru zamanlarda iyi kararlar verdiler. Eğer bu yarışlara geri dönersek, Spa tabii ki de ıslak zemindeki bir yarıştı, geçtiğimiz hafta da karışık koşullarda sıralama ve yarış olduğunu gördük. Budapeşte'de de geçiş lastikleri ile yarışa başladık."

"Koşulların düzgün olduğu tek yarış Monza'ydı. Orada da sprint yarışı formatı vardı, bu nedenle her şey daha farklıydı. Bu nedenle bu son beş yarışta inanılmaz bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Doğru zamanda doğru yerdeydik ve bu avantajları yakaladık."

"Sanırım bu sırada aracı performans olarak da geliştirmeyi başardık. Daha iyi anladık, daha çok şey öğrendik ve her şey beklediğimizden daha iyi ilerledi. Sochi'de daha fazla puan alamamak biraz utanç verici, özellikle yarışın sonunda olanlar göz önüne alındığında."

"Son stintimiz çok zorluydu. Buna rağmen iyi bir beş yarışı geride bıraktık." dedi.

George Russell, Williams

George Russell, Williams

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

2020'de, 8 senenin ardından takvime geri dönen Türkiye GP'sinde George Russell, yarışı 16. sırada tamamlamıştı. Bu hafta sonundan beklentilerinin neler olduğu sorulan Russell, "Kimi'nin de dediği gibi, geçen sene sürüş yapmak çok iyi bir deneyim değildi, umuyoruz ki bu sene daha iyi bir deneyim elde edeceğiz."

"Bu tür hafta sonlarında, bu hafta sonları sayesinde, puan toplamayı başardık. Bu nedenle tamamen keyif açısından baktığımızda olabildiğince fazla yol tutuş ve aracın da olabildiğince iyi sürüşe sahip olmasını istersiniz."

"Eğer her hafta sonu bu şekilde ilerleseydi, bu kadar puan toplayamamış olurduk. Bu nedenle bu zorlukla mücadeleye hazırım. Ancak sanırım hepimiz geçen senekine göre pistte bir gelişme olmasını isteriz." dedi.

2021 sezonunda, 2016'dan beri ilk defa kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veriliyor. Bitime yedi yarış kala iki şampiyonluk rakibi arasındaki fark, sadece iki puan. Bu mücadelenin, sezonun son yarışı olan Abu Dhabi'de sona ermesi bekleniyor.

Bu senenin şampiyonunun Verstappen mi yoksa 2022'deki takım arkadaşı Hamilton mı olacağı sorusunu yanıtlayan Russell, "Bence çok yakın bir mücadele olacak."

"Bence Mercedes ve Lewis gerekli deneyime sahip ve tabii ki de son yedi senede yedi kez şampiyon olmayı başardılar. Bu nedenle en kritik anda bu deneyimlerinin onlara yardımcı olacağını düşünüyorum."

"Ancak Red Bull ve Max da tüm sene boyunca çok hızlı oldular. Ben, tamamen deneyimlerinden dolayı, muhtemelen Mercedes ve Lewis'in şampiyon olacağına inanıyorum." dedi.

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