Russell: "Yeni yaklaşım, Mercedes'in geçen kış aceleye getirilen 'hatalarını' tekrarlamayacağı anlamına geliyor

Alman üretici; sonrasında Amerika Birleşik Devletleri GP'den diskalifiye edilmesine sebep olsa da Lewis Hamilton'ın son iki yarışı ikinci sırada bitirmesine yardımcı olan taban güncellemesi sayesinde cesaret verici bir dönem geçiriyor.

Ancak bu form, Mercedes'in Brezilya GP'de Russell'ın zaferi de dahil olmak üzere aynı yarışlarda güçlü performans sergilediği geçen yıl ile bazı benzerlikler taşıyor.

Mercedes'in mevcut W14 aracı üzerinde çalışırken 2022'deki momentumunu geliştirmede başarısız olması nedeniyle; takımın 2024 için tamamen yeni tasarımıyla nihai potansiyeli konusunda biraz temkinli olması gerekiyor.

Ancak Russell, takımın şu anda 12 ay öncesine kıyasla çok farklı bir durumda olduğunu düşünüyor; özellikle de 2023 aracının tasarımında neyin yanlış gittiğini anladığını ifade ediyor.

Brezilya GP öncesinde konuşan Russell, "Bu yıl bizi şaşırtan şey kış dönemindeki gelişmelerden kaynaklandı. Yanlış yola saptık. Bazı hatalar yaptık."

"Bahreyn'de piste çıktığımızda bu açıkça görülüyordu. Dolayısıyla üçüncü yıla girerken aynı hataları yapmayacağımızdan eminim.”

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Mercedes-AMG

Russell, kendine olan güveninin, araç gelişiminin nasıl yapıldığı konusunda takımdan tamamen farklı bir yaklaşım görmesinden kaynaklandığını söyledi.

Motorsport.com'un bu inancının nereden geldiği sorusuna Russell şunları söyledi: "Çünkü 12 ay sonra elimizde 12 ay daha fazla bilgi ve yönlendirme olacak. 2024 için istediğimiz bu değişikliklerin bazılarını bu yıl şu ana kadar belirli testlerde uygulamayı başardık ve bunlar tahmin ettiğimiz gibi çalışıyor. Sanırım 2024'e yönelik çalışmalarımızda her bir karara ilişkin değerlendirmemizde çok daha kapsamlı davrandık."

"Araç geçen sezon olmasını istediğimiz yere yakın değildi ve pek çok şeyin değişmesi gerektiğini hissettik. Belki de simülatör üzerinde kapsamlı bir test yapmadan, potansiyel sonuçları gözden geçirmeden birkaç kararı aceleye getirdik. Pek çok farklı şey deniyorduk ve geçen yıl kalite testinden ziyade nicelik daha fazla ön plandaydı."

"Bu yıl gerçekten gitmek istediğimiz yöne karar verdik. Bu süreci, aldığımız yönün bu olup olmadığını kontrol etmek için kapsamlı bir şekilde test ettik. Bu yüzden 12 ay sonra artık iki yıllık öğrenimimiz olduğuna eminim."

"Sanırım ve umarım gelecek yıl olacak herhangi bir şeye kapılmayacağız. Bu, griddeki en hızlı araca sahip olacağımız anlamına gelmiyor. Bu sadece ilk engelde tökezleyeceğimizi düşünmediğim anlamına geliyor."

Russell, Austin'deki hafta sonundan bu yana güncellenen Mercedes ile takım arkadaşı Lewis Hamilton kadar büyük bir ilerleme kaydedemese de, potansiyelinin son yarışlardaki farklı sorunlar nedeniyle gizlendiğini söylüyor.

Amerika Grand Prix'sinde yakıt tasarrufu yapma ihtiyacı ve ardından Meksika'da onu geri adım atmaya zorlayan ve daha sonra lastik sıcaklıkları üzerinde etkisi olan frenin aşırı ısınma sorunları; Russell'ın orada olduğunu düşündüğü potansiyeli göstermesine izin vermedi.

"Yeni güncellemeler sayesinde kendimi iyi hissediyorum, dürüst olmak gerekirse son birkaç yarış farklı sebeplerden dolayı gerçekten kötü geçti. Sahip olduğumuz sınırlamalara rağmen çok sezgisel yarışlar olmadılar."

"Geçen hafta frenler yüzünden çok fazla yönetim yapmak zorunda kaldım, yakıt yüzünden Austin'de de idare etmek zorunda kaldım; yani burada durup neden hızım olamıyor diye kafamı kaşımıyorum."

“Bunlar olmasaydı temponun iyi olacağını biliyorum. Farklı sebeplerden dolayı sadece birkaç talihsiz olay oldu. Bu yüzden bu hafta sonunu burada, Brezilya'da geçirdiğimiz için mutluyum."