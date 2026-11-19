Formula 1 Las Vegas GP

Russell: “Yeni turboyu kullanmamayı kendim tercih ettim”

Mercedes pilotu George Russell, Las Vegas Grand Prix’sinde takım arkadaşı Kimi Antonelli’nin aksine güncellenmiş motor ve turbo ünitesini kullanmayacak. İngiliz pilot, yeni turbo nedeniyle grid cezası almak istemediği için eski güç ünitesiyle devam etme kararını kendisinin verdiğini açıkladı.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 19 Kas 2026 12:28

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George Russell, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Mercedes’in Las Vegas hafta sonunda Antonelli’ye yeni motor ve turbo ünitesi vermesi beklenirken Russell, mevcut güç ünitesiyle yarışacak. İngiliz pilot, takımın kendisine tercih hakkı sunduğunu ve olası grid cezasını göze almamak için güncellemeyi reddettiğini belirtti.

Russell, yeni turbo ünitesinin sağlayacağı performans artışının sınırlı olacağını düşündüğünü söyledi: “Bu güncellemenin getireceği hız kazancının küçük olacağını düşünüyorum. Bu, takımın ilerlemek istediği yönde atılan bir başka adım."

"Mercedes güç ünitelerini kullanan sekiz pilotun bulunması bizim için avantaj. Sanırım bunlardan beşi veya altısı yeni turboyu alacak. Benim de aralarında bulunduğum diğer iki veya üç pilot ise son sıralardan başlama anlamına geleceği için bunu tercih etmedi. Ayrıca Las Vegas’ta geçmişte iyi performans gösterdim ve bu pisti seviyorum."

"Bu kararın alınmasında doğrudan söz sahibiydim. Bana, ‘Yeni turboyu takmak istiyorsan takabiliriz, istemiyorsan takmak zorunda değilsin’ dediler. Ben de eski versiyonla devam etmeye karar verdim. Çünkü galibiyet için mücadele etmek istiyorum ve güncelleme olmadan da bunu başarabileceğimize inanıyorum.”

Russell’ın önceliği sezonu güçlü tamamlamak

Pilotlar Şampiyonası’nı ikinci sırada tamamlama ihtimali hakkında da konuşan Russell, şu aşamada sıralamadaki konumundan çok hafta sonlarının tamamında istikrarlı performans göstermeye odaklandığını söyledi.

“Benim için şu anda önemli olan birkaç güçlü yarış hafta sonu geçirmek. Mesele yalnızca sonuç değil. İlk antrenman seansından itibaren hafta sonunun tamamında iyi performans göstermek gerekiyor."

"Bu sezon benim için inişli çıkışlı geçti. Bakü dışında iyi performans sergilediğim yarışlarda bile her zaman hafta sonunun tamamına yayılan yüksek bir seviyeyi koruyamadım."

"Benim için asıl önemli olan bu. Elbette sezonu mümkün olduğunca üst sıralarda tamamlamak isterim ancak şu anda önceliğim istikrarlı performans göstermek.”

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