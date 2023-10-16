Russell, yeni takımdan ziyade "rekabet" görmek istiyor
Mercedes pilotu George Russell, spora fayda sağladığı takdirde Andretti'nin spora girmesinde sorun görmüyor.
FIA geçtiğimiz günlerde Andretti Formula Racing LLC'nin Formula 1'e giriş başvurusunu onayladığını ve ticari görüşmeler için artık kararın Formula 1'de olduğunu duyurdu
FIA ve Formula 1 tamamen farklı süreçler izliyorlar; dolayısıyla tercih ettikleri kriterler tamamen farklı durumda.
Formula 1, mevcut 10 takımın spor için yeterli olduğunu düşünüyor ve bundan ötürü Andretti'ye sıcak bakmıyor. Ayrıca takımlar da alacakları ödül parasının miktarının azalacak olmasından memnun değiller.
Şu anda F1 dünyası artıları ve eksilerinden ötürü Andretti'nin gelişiyle alakalı ikiye bölünmüş durumda.
Mercedes pilotu ve GPDA Başkanı George Russell, Andretti'nin F1'e girişiyle alakalı bir soru üzerine, tarafsız kalmayı tercih etti.
Russell, "Bence Formula 1, motor sporlarının zirve noktası ve burada kaliteli rekabet görmek istiyoruz. Bu yüzden ne yanındayım ne de karşıyım."
"Fakat fazladan bir takım olacaksa bu takım kesinlikle kaliteli bir takım olmalı, spora katkı sağlayabilecek bir takım olmalı."
"Rekabet görmek istiyoruz. En iyisi 10 takımın da birbiriyle mücadele ettiğini görmek olurdu."
"Eminim F1 en iyi sonuca varacak ve bunu açıklayacak. Fakat bana sorarsanız nicelikten ziyade niteliğe sahip olmalıyız." dedi.
Russell gibi mevcut 10 takımın rekabet seviyesini arttırmanın daha önemli olduğunu düşünün kişi sayısı epey fazla.
George Russell, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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