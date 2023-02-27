Russell yeni sezona yeni bir yarış mühendisiyle giriş yapacak
Mercedes, yeni sezon öncesi George Russell'ın yarış mühendisini değiştirdi. Russell, bu sezondan itibaren Marcus Dudley ile çalışacak.
2019-2021 sezonları arasında Valtteri Bottas'ın mühendisliğini yapan, Bottas'ın ayrılığı sonrası Russell ile çalışmaya başlayan Riccardo Musconi, artık takımın yarış operasyonlarında yer almayacak.
Musconi'nin yerini dolduracak isim ise takımın performans mühendislerinden Marcus Dudley.
Dudley uzun süredir takımda yer alan ve yedek yarış mühendisi olarak görev yaptığı için pilotlarla iletişim konusunda tecrübeli bir isim.
Son olarak 2022 Avustralya GP'sinde Lewis Hamilton'ın yarış mühendisi Peter Bonnington'ın yerini alan Dudley, aynı şekilde 2019 Meksika GP'sinde de Hamilton ile çalıştı.
Russell böylece kariyerinin beşinci senesinde üçüncü farklı yarış mühendisiyle çalışıyor olacak. Kariyerinin ilk üç sezonunu Williams'ta geçiren Russell, bu üç yıl boyunca James Urwin ile çalışmıştı.
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