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Formula 1 Sezon öncesi testi

Russell: "Yeni Mercedes'le artık virajlara saldırabiliyorum"

George Russell, yeni W15 ile artık orta ve yüksek hızlı virajlara daha agresif girebileceklerini düşünüyor.

Adam Cooper
Adam Cooper
Güncel:
George Russell, Mercedes W15

George Russell, Mercedes W15

Erik Junius

Russell, Çarşamba günü Bahreyn'de araçla tam bir gün geçirdikten sonra Perşembe günü W15'i Hamilton devraldı.

Takımın programı Russell'ın en hızlı tur listesinde rakiplerininkine göre geride kaldığı anlamına gelse de, Mercedes pilotu yeni aracın ilerlediğinin açık olduğunu söyledi.

Hem Russell hem de Hamilton geçen yılki W14'ün arka kısmına güvenmiyorlardı. En önemlisi bu kötü özellik giderilmiş gibi görünüyor.

Russell, "Geçen yılki aracı kullanmak gerçekten zordu. Lewis ve ben ona hiç güvenmiyorduk, sanki her virajda bizi avlayacakmış gibi hissediyorduk."

"Orta ve yüksek hızlı virajlarda arka tarafımız kopmadan saldırabiliyoruz. Ve aracın tutarlılığı açısından gerçekten iyi bir adım attığımızı hissediyoruz. Geçmişte yapabildiğimizden daha iyi bir şekilde ona güvenebiliyoruz."

"Geçen yıl boyunca bu konuya büyük önem verdik. W14'te pek çok kusur gördük ve takım bunları düzeltmek için gerçekten harika bir iş çıkardı."

"Ve şimdi mekanik olarak, aerodinamik bölümünün sadece yere basma kuvveti oluşturmaya odaklanabileceği bir aracımız var. Oysa geçmişte aerodinamik olarak ne yaparsak yapalım, yarış aracında anlaşılması biraz zaman alan temel sorunlar vardı." dedi.

Takımın hâlâ neyi eksik olduğu sorulduğunda ise Russell, "Daha fazla yere basma kuvveti. Araç iyi hissettiriyor ama hızını tam olarak yakalayamıyorsa, doğru yerlerde yere basma kuvveti bulmanız gerekir."

George Russell, Mercedes W15

George Russell, Mercedes W15

Fotoğraf: Erik Junius

"Kuralların mevcut halinde, tüm takımlar için kesinlikle tatlı bir nokta var. Aracı mümkün olduğunca alçak istiyorsunuz, ancak dibe vurmanız veya zıplamaya neden olmanız durumunda çok alçalamazsınız. Bu durum bazı takımlar için arka planda hâlâ biraz devam ediyor."

"Ve bu tatlı noktayı bulmak ve çok fazla performans elde etmek için çok fazla şey gerekmiyor. Red Bull zaten o tatlı noktada ve umarım biz de bu açığı kapatabiliriz. Ama evet, bunu yapmak için çok sıkı çalışmak gerekecek." şeklinde cevap verdi.

Araçta kendini iyi hissetmesine rağmen Russell, Mercedes'in karşı karşıya olduğu rakibin gücü hakkında hiçbir yanılsamaya kapılmıyor.

Russell, "Aracın bir gelişme gösterip göstermediğini ve sürüşünün güzel olup olmadığını kesinlikle en başından anlayabilirsiniz."

"Ve kesinlikle bir gelişme var, buna hiç şüphe yok. Kullanması en kötü araca sahip olabilirsiniz, ama herkesten daha hızlıysa, onunla mutlu olursunuz."

"Bu yüzden dün aracı kullanmak kesinlikle keyifliydi, araç içinde iyi bir his vardı. Ancak diğer tüm takımların ileriye doğru iyi bir adım attığını biliyoruz."

"Ve şu anda bunu söylemek için kesinlikle çok erken. Red Bull'un geçen yıl yaptıklarını ve diğer herkesten ne kadar ileride olduklarını, yakalamak için tırmanmamız gereken çok ama çok büyük bir dağ olduğunu biliyoruz.

"Bekleyip görmemiz gerekiyor. Ama kesinlikle üzerine inşa edebileceğimiz çok daha iyi bir platformumuz var ve bu platform son iki yıldaki gibi bir diva değil." dedi.

Max Verstappen'in Red Bull RB20'sinin 1.1 saniye farkla önde tamamladığı etkileyici ilk günle ilgili bir soru üzerine Russell, "Muhtemelen Red Bull'dan beklediğiniz gibi, şu anda harika bir ivme içindeler. Bu yeni düzenlemelere en önde başladılar ve buraya geldiler ve o zamandan beri sağlam duruyorlar."

"Kesinlikle favoriler, Bahreyn'de kesinlikle herkesten bir adım öndeler. Etkileyici bir kış geçirdiklerine şüphe yok ama bu beklenen bir şeydi. Çok etkileyici bir takım ve ekip. Önümüzdeki yarışlarda nerede yer alacağımızı görmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

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