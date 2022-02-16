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Russell yeni kaskını tanıttı: "Schumacher'e saygı için kırmızıyla yarışmayacağım"

George Russell, Formula 1'de Mercedes fabrika takımı sürücüsü olarak kullanacağı ilk kaskı tanıttı. Genç İngiliz, Michael Schumacher'e olan saygısından dolayı kırmızı renkle yarışmayacak.

Russell yeni kaskını tanıttı: "Schumacher'e saygı için kırmızıyla yarışmayacağım"
Ronald Vording
Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Salı günü 24 yaşına giren George Russell, Williams'la geçirdiği üç yıllık bir dönemin ardından, 2022'de Mercedes fabrika takımına geçiş yapacak.

Geçen yıl Belçika'da podyuma çıkan genç sürücü, artık gridin belki de en iyi takımında Lewis Hamilton'la takım arkadaşı olacak.

Bu hamle kapsamında yeni bir kask hazırlayan Russell, bunu salı günkü resmen tanıttı. Kask beklenenin aksine kırmızı değildi.

Russell, bir Michael Schumacher taraftarı olduğu için kariyeri boyunca kırmızı kaskla yarışmayı tercih etmişti. Ancak Schumacher'e saygısından dolayı Mercedes'te bunu yapmayacak.

İngiliz sürücü, "Bu benim 2022 sezonunda kullanacağım kask ve daha önce sahip olduklarıma kıyasla farklı renkler var."

“Bu sezon oldukça cüretkar bir siyah renk seçtim. Bunun nedeni, gerçekten cesur bir tasarıma sahip olmak istemem."

"Daha önce kasklarımda kırmızı renk vardı ama Mercedes'te kırmızı kaskın daha çok Michael Schumacher'e özgü olduğunu düşündüm ve buna saygı duyup, farklı bir yöne gitmek istedim."

“Bence gerçekten güzel ve agresif görünüyor.” dedi.

George Russell'ın kask tasarımı:

 

 

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