Russell: "Yavaş da olsak podyuma çıkmaya devam ediyoruz"

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Mercedes, genel olarak Red Bull veya Ferrari temposunda olmadığı yarışlarda bile hataları iyi şekilde faydalanarak podyuma çıkmayı başardı.

Bunun son örneği Spa'ydı ve George Russell üçüncü olarak bu yılki podyumlarına yenisini eklemiş oldu.

Russell, "Ne yazık ki bu hafta sonu takım olarak istediğimiz yerde değildik fakat takım radyosundan da söylediğim gibi, hızlı ya da yavaş olmamız fark etmeksizin podyuma çıkmaya devam ediyoruz."

"Sanırım hafta sonu başlamadan önce bile Red Bull ve Max Verstappen'in ne gibi sonuçlar elde edebileceğini tahmin etmiştik. Fakat başta Charles Leclerc olmak üzere Ferrari takımının sergilediği performans şaşırtıcı oldu."

"Bugün en azından onunla mücadele etme şansım olur diye düşünmüştüm ama harika bir temposu vardı."

"Yarış oldukça uzun sürdü ve çoğunlukla tek başımaydım. Aracımız bu pistte en iyi performansını göstermiyordu."

"Sanırım bunun ne anlama geldiğini biliyoruz ve düşük yere basma gücü gerektiren, yüksek hızlı pistleri geride bıraktığımız için mutluyuz." dedi.

Russell, geride kalan üçlü yarışı da şöyle yorumladı: "Bu üçlü yarışa bakarsak, üç hafta sonundan ikisi çok zordu ve yine de iki podyum ve bir dördüncülük aldım, bu yüzden mevcut durumdan memnun olmalıyız."

"Bugünkü yarışa baktığımızda, Max ve Charles ile mücadele etmek istiyorsak farklı bir şey yapmamız gerekiyordu, bu yüzden pitte sert lastiği seçtik, buna rağmen onlar çok hızlıydı."

"Bulunduğumuz konumda yapabileceğimiz tek şey buydu."

Sıradaki yarış Singapur'da yapılacak ve Russell, burası için daha umutlu görünüyor.

"Orası bizim için Monza'dan çok daha iyi olacağı kesin. Teorik olarak Singapur pistinin aracımıza uygun olacağına inanıyorum fakat Monako ve Azerbaycan'daki yarışları hatırlarsanız, orada aracımız tümseklerle pek iyi baş edemiyordu. Bu yüzden işlerin nasıl yürüyeceğini şimdiden söylemek zor."

"Ancak zorlayıp, aracı geliştirmeye devam etmeliyiz. Bu açıdan takımın hangi yönde gideceğimiz konusunda net olmasından memnunum."

George Russell, Mercedes AMG, 3rd position, arrives on the podium Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images