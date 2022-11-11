Russell, yarıştan men konusunda Gasly'e imtiyaz gösterilmesini istiyor

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Fransız pilot, sezonun sondan ikinci yarışına girerken 10 ceza puanına sahip. Gasly güvensiz ve tehlikeli sürüşten ziyade antrenman seanslarında ya da güvenlik aracı arkasında yaşananlar nedeniyle son on iki ay içerisinde bu kadar ceza puanı aldı.

Bu cezalar 12 ay boyunca geçerli oluyor. Gasly'nin bu ceza puanlarının silinmesi için gelecek seneyi beklemesi gerekecek.

Gasly, aldığı ceza puanlarının çoğunda bir cezayı hak etmediğini söyledi ve FIA ile bu konuda görüştüğünü açığa çıkardı.

Russell da Gasly'i savundu. Russell, "Bu konuda verilen ceza, suça uymuyor, özellikle de Pierre'in durumunda böyle."

"Antrenman seanslarında güvenlik aracı ihlalleri veya olaylar için cezalar aldı."

"Herhangi bir şey bir yarış yasağıyla sonuçlanacaksa, bunun gerçekten oldukça dikkatsiz ve tehlikeli bir şey için olması gerekir, ki Pierre'i kişisel olarak dikkatsiz veya tehlikeli bir sürücü olarak ilişkilendirmem."

"Bu yüzden umarım yarıştan men cezası almaz çünkü o böyle bir cezayı hak etmiyor. Olur da bir şekilde 12 ceza puanına ulaşırsa, bazı muafiyetler olması gerekiyor çünkü bu konuda kurallar doğru yerde değil." dedi.

Russell, yaşanan bazı olaylarda ceza puanı verilmesi yerine kınama verilmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda Yuki Tsunoda, son iki ayda 5 kınama aldığı için grid cezası almıştı.

Russell, "Kınama cezası da var ve onun iyi bir sistem olduğunu düşünüyorum."

"Kınama uygulamasından hâlâ tam olarak emin değilim çünkü bu yıl ceza puanım var mı yoksa kınama aldım mı bilmiyorum."

"Sanırım 5 kınamaya grid cezası veriliyor, öyle değil mi? Bunun oldukça iyi çalıştığını düşünüyorum."

"Tam olarak ne için ceza puanı aldığınızın ayrıntılarına bakmadım ancak tabii ki, küçük spor ihlalleri, bir yarış yasağıyla sonuçlanacak kadar tehlikeli değildir. Men cezası sadece dikkatsiz sürüşe bağlı olmalıdır." dedi.