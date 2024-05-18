Russell: “Yarıştan men cezası genç pilotlar için fayda sağlayabilir”

Haas pilotu Kevin Magnussen’in ilk 6 yarışta 10 ceza puanına ulaşması ve 12 aylık dönemde 12 ceza puanı alması halinde yarıştan men cezası alabileceği konuşuluyor.

F1 2024 sezonun 24 yarışla rekor seviyeye ulaşmasıyla, bu durum daha fazla risk taşımasına ve takvimin genişlemesine rağmen cezaların limitini değiştirmedi.

Grand Prix Sürücüler Birliği’nin direktörü Russell, Emilia Romagna Grand Prix’inde gazetecilere verdiği bir demeçte, hiçbir şeyin değişmesi gerektiğini düşünmediğini söyledi.

“Son 20 yıla bakarsanız, kaç pilota yarıştan men cezası verildiğini bilmiyorum. 20 yılda sadece bir tanesi olduğu düşünebiliyorum. Futbol maçlarında oyuncular düzenli olarak kırmızı kart görüyor.’’

“Eğer bir sürücü yarış yasağını hak ediyorsa, genç bir sürücünün neler yapabileceğini gösterme fırsatını olacağını söyleyebilirim. Belki yarış yasağı biraz sert olabilir ama işlerin cezasız kalmaması gerekiyor.’’

Fransız sürücü Roman Grosjean 2012’deki bir yarıştan men edilmişti. Grosjean, 1994’de Belçika’da sürücülerin dörtte birini zincirleme kaza yapmasına neden olan Micheal Schumacher’den bu yana, ceza alan ilk pilot olmuştu.

Kevin Magnussen, daha fazla ceza puanı toplaması ve limit aşması durumunda, Oliver Bearman yedek seçenek olabilir.

Magnussen, F1 2024 sezonuna sıfır ceza puanı ile başlamıştı. Ancak Danimarkalı sürücü bu ay Miami’de takım arkadaşı Nico Hulkenberg’in puan toplamasına yardımcı olmak için, kendi deyimiyle ‘aptalca taktikler’ kullandı.

Haas pilotu Magnussen, bu duruma olan yaklaşımının değiştirmesi gerektiğini fark ederek Imola GP’de verdiği bir demeçte, “Sanırım bir dahakine yarış yasağı gelebilir. Bu yüzden düşünmek zorundayım ama bilmiyorum. Takım arkadaşım için destek rolünü oynamak zorunda kaldığımda bu durumların karşılığını aldığımı düşünüyorum. Dolayısıyla bu bizim için çok değerliydi.’’

“Asfaltta beyaz çizgilerin dışına çıktığım için yarış yasağı alma riskiyle karşı karşıya olduğumu düşünüyorum. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum ama kurallar böyle işliyor. Bu yüzden bu durumu kabul ediyorum.’’

“Şu anda kuralların uygulamaya konduğu zamanla karşılaştırıldığında çok fazla yarış bulunuyor ve çok küçük bir şey için bile en etkili cezanın verilebileceğini düşünüyorum.’’ dedi.