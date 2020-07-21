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Formula 1 / Son dakika

Russell: "Yarışta, sıralama turlarına kıyasla zayıf kalıyoruz"

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Russell: "Yarışta, sıralama turlarına kıyasla zayıf kalıyoruz"
Ekleyen:
, Editör
21 Tem 2020 05:56

Williams pilotu George Russell, geçen yılın aksine yarışta sıralama turlarına kıyasla daha kötü bir performansa sahip olduklarını belirtti.

George Russell güçlü bir sıralama turları geçirmesine rağmen yine yarışta geride kaldı ve günü puansız tamamladı.

Russell, neden yarışta yavaş kaldıklarını henüz bilmediğini söyledi.

"Islak zeminde kötü bir başlangıç yaptık ve çok zordu. Bence iç taraftaki herkes bir sebepten ötürü zorlandı. O andan itibaren yarış tempomuz zaten çok zayıftı. Neler olduğunu bilmiyorum ve bunu anlamamız gerekiyor. Geçen yıl tam tersi şekilde yarış tempomuz, sıralama turlarına kıyasla daha iyiydi. Artık cumartesi günü oldukça hızlıyız ve pazar günü zorlanıyoruz."

"Ama diğer tarafta, genel tabloya bakarsak özellikle cumartesi günü attığımız adımlardan memnun olabiliriz."

"Bol miktarda pozitif şey var. Sadece negatiflerin üstesinden gelmeliyiz."

 

Russell, kötü başlangıç için gridin iç tarafındaki zemini suçluyor.

"Durumun gerçekten böyle olup olmadığını bilmiyorum ama gridin sağ tarafındaki herkes korkunç başladı. Önümdeki araçla kıyaslarsam ortalama bir başlangıç oldu. Ama o taraftaki herkes beni geçti. Sonrasında dediğim gibi zayıf bir yarış tempomuz var. Neler olup bittiğini anlamamız gerekiyor çünkü geçen yılın tam tersi bir tablo var. Cumartesi çok hızlıyız ve pazar günü durum iyi değil. Yine de olumluyum. Özellikle cumartesi günü attığımız adım çok pozitif."

Nicholas Latifi ise iyi start aldı ve başlangıçta puan barajı içinde de gitti. Ancak sonunda pit stopun ardından Carlos Sainz'la temas yaşayıp lastik patlattı.

Kanadalı sürücü, "İyi başladık ve ilk tur iyiydi. Ama sonra, pit stoplar birlikte her şey tersine döndü. Maalesef yoğun pit yolunda böyle şeyler olabiliyor. Lastiğim patladı ve beni tekrar piste getiren çok fazla hasar vardı. Tabanda büyük bir kırık vardı ve bu yüzden yarışın tümü oldukça zordu. Bugün biraz şanssızdık. Ama cumartesi gününden olabileceğimiz olumlu şeyler var."

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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