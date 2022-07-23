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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Russell: "Yarışta Perez'e karşı bir şansımız olabilir"

Mercedes pilotu George Russell, Fransa GP sıralama turlarında altıncı olmanın dünyanın sonu olmadığını ancak yarışta üçüncü sıradaki Perez'e karşı bir şansları olabileceğini söyledi.

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Russell: "Yarışta Perez'e karşı bir şansımız olabilir"
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Son yarışlarda Red Bull ve Ferrari ile arasındaki farkı kapatmaya başlayan Mercedes'in, Paul Ricard pistinde güçlü olması bekleniyordu.

Fransa'ya güncellemeler getiren takım, hafta sonuna iyi bir başlangıç yapamadı ve Russell, "tempo açısından beklediklerinden daha geride" olduklarını söyledi.

Russell, cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarını takım arkadaşının 0.099 sn gerisinde 6. sırada tamamladı.

Seanstan sonra konuşan İngiliz, "Q3'ün başlangıcı güzeldi ama ikinci turum tam olarak iyi değildi, küçük bir hata yaptım."

"Altıncı sıra dünyanın sonu değil ama öne karşı tempo farkı biraz kafamızı karıştırmış durumda. Sanırım sıralama temposuna kıyasla yarış temposunda farkı kapatan tek takımız. Biz de böyle olmasını tercih ederdik ama bu, bizi oldukça zorlu durumlara soktu."

"Yarını göreceğiz ve sıralamada bir zayıflığımız olduğunu biliyoruz. Sadece bugünün ardından değerlendirme yapamayız, yarını görmemiz gerek."

"Yüksek yakıttaki tempomuz nispeten rekabetçiydi. Checo'ya (Perez) karşı bir şansımız olabilir. Eğer Carlos olsaydı bile muhtemelen ona karşı da bir şansımız olurdu. Fakat Max ve Charles şu anda herkesten bir adım önde."

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

"Elbette Lando'yu çabucak geçmem gerek. Hızlı bir yarış aracımızın olması iyi."

"Yarın sıcaklık yüzünden çok zor bir yarış olacağını düşünüyorum. FIA'nın pit yolu değişikliği stratejiyi kolaylaştırmıyor çünkü durmak, normale kıyasla muhtemelen 10 saniye daha uzun olduğu için pek çekici olmuyor." dedi.

Bu hafta sonu kullandıkları yeni arka kanat ile dengeyi bulmanın zor olup olmadığı sorulan İngiliz, "Bence bu kadar gerideyken farkı kapatmak için her şeyi deniyorsunuz."

"Belki de bu, çok fazla deneme yapmaktansa, kendimize ve araçtan en iyisini çıkarmaya odaklanmamız gerektiği konusunda çıkarmamız gereken bir derstir."

"Fakat neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını görmek için şu anda denemeler yapmamız gerekiyor. Fakat yarından sonra göreceğiz." dedi.

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