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Russell: "Yarışta McLaren'a daha yakın olacağız fakat bizim mücadelemiz Ferrari ile"

Mercedes pilotu George Russell, pazar günü McLaren'a daha yakın olmayı beklediklerini fakat şampiyonadaki durumdan ötürü Ferrari'ye daha çok odaklandıklarını dile getirdi.

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George Russell, Mercedes-AMG, Sıralama Sonrası Parc Ferme'de

George Russell, Katar sıralama turlarında güçlü bir performansla ilk üçe girmeyi başardı ve Lando Norris'in cezasıyla da ilk çizgiyi aldı.

Sıralama turlarının ardından konuşan Russell, sıralama performanslarıyla alakalı şöyle dedi: "Bence sezonun ikinci yarısı ilginç geçti."

"Bu yılın başına kıyasla sıralama temposu gerçekten olağanüstü. Araca epey güvenebiliyorum."

"Fakat bu hafta sonu, pazar günkü yarışa 2. ve 3. sıralarda başlamayı  kesinlikle beklemiyorduk. Bu yüzden bu gerçekten hoş bir sürpriz oldu."

"Tabii ki Lando önümüzdeydi; bu açıdan McLaren'ın yarım adım gerisinde olduğumuzu biliyoruz. Fakat şu anda Ferrari ile savaşıyoruz."

"Sezonun geri kalanı için hedefimiz bu. Bunu başarmak için mümkün olduğunca çok puan toplamamız gerekiyor."

McLaren sürücülerini yenebilecek hızda oldukları düşünüp düşünmediği sorusuna Russell, "Evet, kesinlikle. Sanırım Pazar günü temponun biraz daha yakın olduğunu göreceğiz."

"Lando Suzuka'da son derece hızlıydı, bu yüzden en büyük tehdit o olacak. Fakat ikimizin de podyum için mücadele etmemesi için herhangi bir sebep göremiyorum."

"Ama çok fazla bilinmeyen var. Lastik aşınmasının nasıl olacağını, tek mi yoksa iki pit stop mu olacağını bilmiyoruz."

George Russell, Mercedes-AMG, in Parc Ferme after Qualifying

George Russell, Mercedes-AMG, in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Pist sürekli değişiyor. Sıralama turlarındaki ilk tur sanırım 1. antrenman seansındaki en hızlı turdan iki saniye daha hızlıydı, ki bu muhtemelen Formula 1'de yaşadığım en büyük atılım oldu. Bu yüzden yarın ve Pazar gününün ne getireceğini bilmiyoruz." cevabını verdi.

Russell pazar günü Verstappen'le savaşmayı beklemiyor.

İngiliz pilot, bu konuda, "Sanırım 1. virajın ardından ona el sallayarak veda edebilirim!"

"Max bu yıl olağanüstü bir iş çıkardı. Bu yıl şampiyon olmayı hak ediyor. Formula 1'i bilirsiniz, rekabeti severiz ama onun ve Red Bull'un yaptıklarına şapka çıkarmalıyız."

"Aynada kendimize bakmalı ve gelecek yıl oyunumuzu yükseltip onlara meydan okumalıyız." dedi.

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