Russell: "Yarışta Ferrari'yi zor durumda bırakabiliriz"

Singapur Grand Prix'si hafta sonunda sıralama turları oldukça olaylı geçti. Q1'de Lance Stroll büyük bir kaza yaparak kırmızı bayraklara sebep olurken, Red Bull pilotları Q3'e kalmayı başaramadı.

Red Bull'un kötü performansı sıralama turlarına özel değildi ve bu durumdan en çok Ferrari ve Mercedes pilotları fayda sağlamış gibi görünüyor.

Russell, pazar günkü yarışa iki Ferrari pilotları arasında ikinci sırada başlayacak. Mercedes pilotu, Sainz ve Leclerc'den farklı olarak sahip oldukları orta lastik setinin onlara avantaj getirebileceğine inanıyor.

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bu hafta sonundan bir bütün olarak gerçekten çok mutluyum."

"Araçta kendimi gerçekten güvende hissettim, takım strateji konusunda harika bir iş çıkardı."

"Yarın için, etrafımızdaki hiç kimsede olmayan ekstra bir orta lastik setimiz var. Bu yüzden Q3'e kalmak ve yarın stratejik bir avantajla ön sırada olmak heyecan verici bir durum."

"Bu yıl pist farklı, lastik bozulması cuma günü oldukça ciddiydi. Bu yüzden sahip olduğumuz orta lastiklerimizle Ferrari pilotlarını zor durumda bırakabilir, onları hataya zorlayabilir ve üstünlük sağlayabiliriz, aradığımız şey de bu."