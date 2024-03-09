Russell: "Yarışta Aston Martin ve McLaren'dan daha hızlı olacağız"

George Russell, son zaman turunda hata yapmasının ardından pazar günkü yarışa yedinci sıradan başlayacak.

Seans sonrası konuşan Russell şöyle dedi: "Ne yazık ki yeni lastiklerle attığım son turda istediğimi yapamadım. En hızlı turumu kullanılmış lastikle attım ve bu gerçekten güçlü bir turdu."

"Yeni lastiklerle daha fazlasını alamamak üzücüydü."

"Bu hafta sonu kendimi gerçekten güçlü hissettim. Yeni lastiği taktım, 9. virajda 0.2 saniye aldım ve sonra 10. virajda her şeyi kaybettim."

"Bence 4. sıra bugün aracın gerçek yeriydi. Fakat en iyi noktayı bulmaya çalışıyoruz. Bahreyn'de 2. antrenmanda 1-2 olmuştuk. Dün gerçekten güçlüydük; 2. ve 4. sıraları aldık."

"Bugün yine geriye düştük, Bahreyn'de de öyleydi. Bu yüzden bunun nedenini bulmaya çalışmamız ve çözmemiz gerekiyor."

Nerede olabilecekleri sorusuna Russell, "Gerçekçi olursak dördüncü ya da beşinci sıra için savaşıyordum."

"Sonra bir hata yaptım, ki bu biraz üzüntü vericiydi."

"Mücadele çok yakın; bunu geçen hafta Bahreyn'de gördük. Her şeyi bir araya getirmeniz gerekiyor ve biz hâlâ bu aracı anlamaya çalışıyoruz."



"Potansiyel var ama başımızı önümüze eğmeli ve çalışmalıyız."



George Russell, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Gece ayar değiştirip değiştirmediği sorusuna Russell, "Çok fazla test yaptık."

"Sadece verilere bakmamız gerekiyor. Bence pist gelişiyor, virajlarda daha hızlı gidiyorsunuz, araç yere daha yakın oluyor, muhtemelen zıplama artıyor."

"Bugünkü sıralamalarda benim sorunum da buydu. Yüksek hızda yere temas etmeden gidemedim."

"Bu yüzden 10. virajda vakit kaybettim. Fakat düzlüklerde çok hızlıydık." cevabını verdi.

Soğutma sorunlarından endişe duyup duymadığı sorusuna Rusell, "Hayır, hiç de değil. Sorunu bulduk. Çok basit bir sorundu. Basit bir çözümdü ama Bahreyn'de sorunun neden bu kadar ciddi olduğunu bulmaya çalışıyoruz."

"Fakat dediğim gibi, nedenini bulduk. Sadece neden böyle bir etki yarattığını bilmiyoruz." cevabını verdi.

Son olarak yarış temposuyla ilgili Russell, "Yarış hızımız güçlü görünüyor. Cidde'deki tek zorluk, buranın geçiş için kolay bir pist olmaması. DRS bölgelerine sahip olmanıza rağmen geçiş yapamıyorsunuz. Ayrıca artık takip etmek daha da zor."

"McLaren ve Aston'dan daha hızlı olacağımıza eminim. Gerçekten iyi bir düzlük hızımız var -düzlüklerde en hızlısı biziz, ki bunu iki yıldır söylememiştik. Fakat yükselmenin kolay olacağını sanmıyorum." dedi.