Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Suudi Arabistan GP

Russell: "Yarışta Aston Martin ve McLaren'dan daha hızlı olacağız"

Mercedes'ten George Russell, sıralama turlarında geride kalsalar da yarışta Aston Martin ve Mclaren'dan daha hızlı olacaklarından şüphe duymuyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Steven Tee / Motorsport Images

George Russell, son zaman turunda hata yapmasının ardından pazar günkü yarışa yedinci sıradan başlayacak.

Seans sonrası konuşan Russell şöyle dedi: "Ne yazık ki yeni lastiklerle attığım son turda istediğimi yapamadım. En hızlı turumu kullanılmış lastikle attım ve bu gerçekten güçlü bir turdu."

"Yeni lastiklerle daha fazlasını alamamak üzücüydü."

"Bu hafta sonu kendimi gerçekten güçlü hissettim. Yeni lastiği taktım, 9. virajda 0.2 saniye aldım ve sonra 10. virajda her şeyi kaybettim."

"Bence 4. sıra bugün aracın gerçek yeriydi. Fakat en iyi noktayı bulmaya çalışıyoruz. Bahreyn'de 2. antrenmanda 1-2 olmuştuk. Dün gerçekten güçlüydük; 2. ve 4. sıraları aldık."

"Bugün yine geriye düştük, Bahreyn'de de öyleydi. Bu yüzden bunun nedenini bulmaya çalışmamız ve çözmemiz gerekiyor."

Nerede olabilecekleri sorusuna Russell, "Gerçekçi olursak dördüncü ya da beşinci sıra için savaşıyordum."

"Sonra bir hata yaptım, ki bu biraz üzüntü vericiydi."

"Mücadele çok yakın; bunu geçen hafta Bahreyn'de gördük. Her şeyi bir araya getirmeniz gerekiyor ve biz hâlâ bu aracı anlamaya çalışıyoruz."

"Potansiyel var ama başımızı önümüze eğmeli ve çalışmalıyız."

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Gece ayar değiştirip değiştirmediği sorusuna Russell, "Çok fazla test yaptık."

"Sadece verilere bakmamız gerekiyor. Bence pist gelişiyor, virajlarda daha hızlı gidiyorsunuz, araç yere daha yakın oluyor, muhtemelen zıplama artıyor."

"Bugünkü sıralamalarda benim sorunum da buydu. Yüksek hızda yere temas etmeden gidemedim."

"Bu yüzden 10. virajda vakit kaybettim. Fakat düzlüklerde çok hızlıydık." cevabını verdi.

Soğutma sorunlarından endişe duyup duymadığı sorusuna Rusell, "Hayır, hiç de değil. Sorunu bulduk. Çok basit bir sorundu. Basit bir çözümdü ama Bahreyn'de sorunun neden bu kadar ciddi olduğunu bulmaya çalışıyoruz."

"Fakat dediğim gibi, nedenini bulduk. Sadece neden böyle bir etki yarattığını bilmiyoruz." cevabını verdi.

Son olarak yarış temposuyla ilgili Russell, "Yarış hızımız güçlü görünüyor. Cidde'deki tek zorluk, buranın geçiş için kolay bir pist olmaması. DRS bölgelerine sahip olmanıza rağmen geçiş yapamıyorsunuz. Ayrıca artık takip etmek daha da zor."

"McLaren ve Aston'dan daha hızlı olacağımıza eminim. Gerçekten iyi bir düzlük hızımız var -düzlüklerde en hızlısı biziz, ki bunu iki yıldır söylememiştik. Fakat yükselmenin kolay olacağını sanmıyorum." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Bearman: "Bir tarafım hayal kırıklığı yaşıyor, diğer tarafım gururlu"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor

Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor
Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"

Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!" Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"
Leclerc: "Kazanmak zor olacak"

Leclerc: "Kazanmak zor olacak"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Leclerc: "Kazanmak zor olacak" Leclerc: "Kazanmak zor olacak"

Son Haberler

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP
Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor

Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor
Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"

Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!" Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"
Moto2 Katar: Canet yılın ilk pole pozisyonunun sahibi oldu, Deniz Öncü yarışa 20. başlayacak

Moto2 Katar: Canet yılın ilk pole pozisyonunun sahibi oldu, Deniz Öncü yarışa 20. başlayacak

MOT2 Moto2
Lusail
Moto2 Katar: Canet yılın ilk pole pozisyonunun sahibi oldu, Deniz Öncü yarışa 20. başlayacak Moto2 Katar: Canet yılın ilk pole pozisyonunun sahibi oldu, Deniz Öncü yarışa 20. başlayacak

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye