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Formula 1 / Son dakika

Russell: ‘’Yarışların geliştirilmesi için, Katalonya’daki şikan kaldırılmalı’’

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, Editör

Grand Prix Sürücüleri Birliği başkanı George Russell’a göre, Formula 1, Circuit de Catalunya’daki şikanı, yarışları geliştirebilmek adına kaldırmalı.

Russell: ‘’Yarışların geliştirilmesi için, Katalonya’daki şikan kaldırılmalı’’

Williams sürücüsü, GPDA rolünü, Formula 1 yarışlarını geliştirmek için kullanmak istiyor.

İngiliz pilot, RaceFans’e verdiği özel röportajda şunları söyledi: ‘’İyi yarışlar, daha çok taraftar çeker. İyi yarışlar sayesinde F1 en iyi halinde görünür.’’

‘’Muhtemelen, yarışlar son 20 yıldır yeterince iyi olmadı. Belki de yeterince ‘saf’ olmadılar.’’

‘’Araçların arasında büyük bir lastik farkı olduğunda iyi bir yarış görüyoruz. Diğer türlü, bir aracı geçemezsiniz. F1’e, Pirelli’ye araç bir teklif sunup ve bir hedef mektubu gönderip, araçlardan ne beklediğimizi, lastiklerde neye ihtiyacımız olduğunu, pistlerde iyi bir yarış çıkması için neler yapmamız gerektiğini anlatmak istiyoruz.’'

İspanya Grand Prix’sine ev sahipliği yapan pistin son virajına, 2007 yılında dar bir şikan eklenmişti. Pistin orijinal bölümü ise hâlâ başka yarış serileri tarafından kullanılıyor.

Russell, sürücülerin birbirlerini daha yakından takip edebilmesi için, F1’in bu düzeni önceki haline çevirmesi gerektiğini düşünüyor.

Pistte yarış yapmanın sıkıcı olduğundan bahseden Russell, sözlerine şöyle devam etti:  ‘’Eğer pistin son iki virajının düzeni, 15 yıl önceki son iki hızlı viraj düzenine dönerse, araçların birbirini daha yakından takip edebileceğini, düzlüğe daha hızlı gelinebileceğini ve hava koridoru etkisinin birinci virajda daha büyük olacağını düşünüyoruz.’’

‘’Taraftarlarımız, araçları yüksek hızlarda görecekler. Sürücülerse, inanılmaz hızlı bir virajdan dönecekler ve bu çok heyecanlı bir şey. Bu bir kazan-kazan durumu. Bu kötü pist düzenini düzeltmek çok kolay.’’

Bu düzen, pit düzlüğüne giren araçların hızlarını güvenlik nedeniyle yavaşlatmak isteyen FIA’nın isteği sonucunda değiştirildi. Russell, şikanı kaldırmanın ‘’güvenlik önlemlerine’’ sahip olacağını da belirtti.

Şu anki pist düzeni, Formula 1’in kullanabilmesi için FIA tarafından homologe edildi ve pist düzeninin eski haline döndürülmesi, bu düzenin tekrar gözden geçirilmesine yol açacaktı.

Russell, ‘’Bu, ‘tamam, şimdi bu pisti değiştirelim’ demek kadar kolay değil. Ancak bu, önümüzdeki yıl yapabileceğimiz bir şey.’’ diye ekledi.

Pist, 9 Mayıs tarihinde İspanya Grand Prix’sine ev sahipliği yapacak. 10. viraj bu yılın yarışı için tekrar gözden geçirildi.

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Editör Betim Aker

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