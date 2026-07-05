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Formula 1 Britanya GP

Russell: "Yarışın yeniden başlamaması benim için iyi oldu"

George Russell, Britanya Grand Prix'sini ikinci sırada tamamlamasının ardından güvenlik aracının ardından yarışın yeniden başlamamasının kendisi adına avantaj sağladığını söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Silverstone'da damalı bayrağı ikinci sırada geçen George Russell, buradaki ilk podyumunu elde etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yarışın galibi Charles Leclerc'i tebrik ederek sözlerine başlayan Russell, Ferrari pilotunun kusursuz bir performans sergilediğini belirtti.

Russell, "Öncelikle Charles'ı tebrik ediyorum. Gerçekten harika bir yarış çıkardı."

"Silverstone'da yarışmak her zaman çok özel. Bu benim Silverstone'daki ilk podyumum, bu yüzden burada olmaktan gerçekten çok mutluyum." dedi.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Manuel Eletto

Russell, yarış boyunca talihsiz anlar yaşadığını ancak güvenlik aracının son bölümde kendisine avantaj sağladığını ifade etti.

"Açıkçası yarışın büyük bölümünde pek şanslı değildim."

"Ancak sonunda güvenlik aracı benim adıma işleri değiştirdi ve bu kez şans yanımdaydı."

"Taraftarlar açısından yarışın yeniden başlaması harika olurdu. Ama lastiklerim tamamen soğumuştu, bu yüzden yarışı ikinci sırada tamamlayabilmiş olmaktan memnunum."

"Zor bir hafta sonuydu."

"Ama genel olarak bakarsak burada podyumda yer almak gerçekten güzel."

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