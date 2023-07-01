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Russell: "Yarışın sonunda 2 tur daha olsa 3 sıra yukarıda bitirecektik"

Avusturya'da sprint yarışta slick lastiklere geçen ilk isim olan ve yarışı 8. sırada bitiren George Russell, slick lastiklere geçmekte geç kaldıklarını düşünüyor.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
George Russell, Mercedes F1 W14

Avusturya'daki sprint yarışın en büyük yıldızlarından biri George Russell'dı. Sprint Shootout'ta bir hidrolik sorunu yaşayan ve bundan dolayı yarışa sadece 15. sıradan başlayabilen Russell, starttaki kaosta 3 sıra kazanmayı başardı. 

Sonrasında ıslak pistte geçiş yapmakta zorlanan ve Kevin Magnussen'in sağlam savunmasıyla mücadele eden Russell, 16. turda zarları atan ilk isim oldu ve pite gelerek yumuşak lastikleri denemek istedi. 

İngiliz pilot, bitime 8 tur kala yumuşak lastiklere geçen isim ilk isim oldu. İlk bir iki tur Russell o kadar da hızlı durmadı ancak sonrasında lastiklerin ısınmasıyla birlikte İngiliz pilot uçuşa geçti. 

Mercedes pilotu, kalan 8 turda güzel geçişler yaparak 8. sıraya yükseldi. Son turda neredeyse Alpine pilotu Esteban Ocon'u dahi geçmek üzere olan Russell, F1 tarihinin en yakın finişinde Ocon'un 0.009 saniye gerisinde kaldı. 

Yine de 15. sıradan başlayan Russell için iyi bir yarış geride kaldı ve Mercedes pilotu hanesine 1 puanı yazdırmış oldu. 

Yarışın ardından medyaya konuşan Russell, slick lastiklere geçmekte geç kaldıklarını düşünüyor. 

"Slick lastiklere doğru anda girmedik. Dürüst olmak gerekirse birkaç tur önce girmemiz gerekirdi. Ancak bu koşullarda birinin arkasında olduğunuzda, size diğer aracın spreyi mi geliyor yoksa pist gerçekten ıslak mı anlayamıyorsunuz."

"Bu yüzden karar vermek zordu yine de pistin slick lastikleri için hazır olduğundan emindim. Takıma, 'eğer sıralamada olsaydık şu anda slick lastikle çıkardım' diyordum. Bu tarz koşulları, geçiş koşullarını seviyorum."

"Bu tarz koşullarda yol tutuşunu hissetmeniz gereken o ilk turlarda özgüvenli hissediyorum. Yarışın sonunda bir iki tur daha fazla olsa 3 sıra yukarıda bitirecektik" 

George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Russell'ın slick lastiğe geçmesinden birkaç saniye sonra yarış kontrol DRS'yi açtı. Russell bunun kendisine yardımcı olduğunu düşünse de bu kararın bitirdiği pozisyonu pek etkilediğini düşünmüyor. 

Konu hakkında konuşan İngiliz pilot, "DRS'ye kesinlikle ihtiyaç vardı. Bence DRS'nin açılmaması bana herhangi bir pozisyon kaybettirmezdi, yine 8. bitirirdim." dedi.

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İngiliz pilot, sprint yarışların kısa olduğunu ve bu yüzden de genelde sıkıcı geçtiği görüşünde.

"Eğer baştan sonra kuru bir yarış görseydik bence çok sıkıcı olurdu. Hâlâ sprint yarışlarının bir tık kısa olduğunu düşünüyorum. Orta hamur 30-40 tur gidebiliyor, yani tamamen kuru koşullar olsaydı 24 turluk bu yarış herkes için çok kolay olurdu."

"Bu yüzden sprint yarışlarının uzunluğu konusunda ufak bir değişiklik görmeyi umuyorum. Ya da sprint yarış için o hafta sonu getirilen en yumuşak hamuru kullanmak zorunlu kılınabilir. Bu, daha çok aksiyon katardı." 

 

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