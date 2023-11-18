Russell: "Yarışın ilk beş turunda pist tam bir felaket olacak"
George Russell, Las Vegas GP'sindeki lastik bozulma sorunu sebebiyle yarışın ilk beş turunda gridin çok zorlanacağını düşünüyor.
Russell, kırmızı bayraklı üçüncü antrenman seansında ilk sırayı alırken sıralama turlarının Q3 bölümünde dördüncü sırayı elde etti. Ancak Carlos Sainz'in cezası sayesinde yarışa üçüncü sıradan başlayacak.
Russell, lastik bozulmasının çok büyük bir sorun olacağına inanarak yarış sonunda başlangıç pozisyonlarının anlamsız olacağına inanıyor.
Motorsport.com tarafından seansın nasıl geçtiği sorulduğunda Mercedes pilotu, "Sonuçtan memnunum."
"Bu pistte kendime güveniyordum ama bu hafta sonu buraya gelirken bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyorduk."
"Ama dürüst olmak gerekirse, kulağa garip gelse de, ilk 10'da olduğumuz sürece bugün nerede olacağımız konusunda çok endişeli değildim."
"Pazar günkü yarış herkes için büyük bir bilinmez olduğu için, lastik bozulması büyük bir sorun haline gelecek."
"Eğer lastikleri iyi bir şekilde yönetebilirseniz, tek pit stop oldukça rahat olacaktır. Aksi halde tekrar pite girmek zorundasınız. Lastiklerin bozulmadan 12 turdan fazla dayanmadığını gözlemledik, bu yüzden en büyük zorluk bu olacak."
"Daha yavaş sürmeniz lastikleri koruyacaktır, ancak bu sefer de arkanızdakiler sürekli size atak yapmaya çalışacaktır."
Photo by: Jake Grant / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
"Hangi virajlarda lastikleri yönetmemiz gerektiğine dair bazı verilere sahibiz ancak bir turda ön lastiklerde, diğer turda ise arka lastiklerde bozulma yaşadık. Yani gerçekten zor bir durum. Yarışın ilk beş turunda pist tam bir felaket olacak."
"Ferrari ise şu anda kendi liginde görünüyor. Hiç bozulma yaşamadılar ve yüksek yakıtla inanılmaz hızlılar." yanıtını verdi.
Russell, bu sezon yarışlarda bozulmanın nispeten nadir olduğunu vurguladı.
"Sanırım bu yıl bozulma yaşadığım tek yarış Katar'daki sprint yarışıydı."
"Yumuşak lastik kullanıyordum ve yumuşak lastik kullanan herkes bozulma yaşadı. Bu da yine düşük yüzey sıcaklıkları ve lastiğin çok fazla kaymasından kaynaklandı."
"Las Vegas'taki en büyük sorun soğuk hava. Uzun düzlükler sebebiyle de yüzey sıcaklığı gerçekten düşük oluyor. Sert fren yaptığınızda ve lastiğe çok fazla yük bindirdiğinizde, lastikler anında kayıyor."
"Şu anda bu durumu nasıl ele almamız gerektiğinden gerçekten emin değilim, kimsenin bildiğini de sanmıyorum."
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