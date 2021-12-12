Russell: "Yarışın bitişi 'kabul edilemez'"

Yas Marina sezon finalinde Lewis Hamilton, Williams sürücüsü Nicholas Latifi'nin geç saatlerde yaptığı bir kazayla yarışın gidişatını bozana kadar sekizinci dünya şampiyonluğu kazanacağından emindi.

F1 yarış kontrolü, beş tur kala hızlıca güvenlik aracı çıkarmaya karar verdi. Bu da Hamilton'ı, ya aşınmış sert lastiklerle devam etmek ya da pist pozisyonunu rakibi Verstappen'e bırakmak zorunda bırakarak, imkansız bir konuma getirdi.

Mercedes, Verstappen'in taze lastikler için serbest bir pit stop yapmasıyla, ilkini seçti.

Yarış kontrol, başlangıçta, lider Hamilton ve Verstappen arasındaki tur bindirilen araçların geçmesine izin vermemeye karar verdi, bu da Verstappen'in Hamilton'ı galibiyet ve şampiyonluk için geçme şansını engelledi. Ayrıca daha önceki yarışlarda yapıldığı gibi kırmızı bayrak da çıkartılmadı.

Ancak son anda, yarış kontrol, yarı yolda bir U dönüşü yaptı ve iki rakip arasındaki araçların geri çekilmesine ve diğer herkesi yerinde tutmaya karar verdi.

Yarış, bir tur kala yeniden başladı ve Verstappen kaçınılmaz olarak, U virajda atak yaptı. Hamilton, Hollandalı'nın Red Bull ile ilk dünya şampiyonluğunu almasını engelleyemedi.

Geç ama çok önemli olan tur bindirilmiş araçları yoldan çekme kararı, Mercedes patronu Toto Wolff'u kızdırdı ve FIA yarış direktörü Michael Masi'ye "bu doğru değil" diye bağırdı. Masi, "Toto, buna motor yarışları deniyor." diye cevap verdi.

Hamilton'ın yarıştan erken ayrılan gelecekteki takım arkadaşı Russell, Twitter'da, sonucu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Russell, büyük harflerle, "Bu kabul edilemez."

"Max, kesinlikle inanılmaz bir sezon geçiren, harika bir sürücü ve ona büyük saygım var ancak az önce olanlar kesinlikle kabul edilemez. Gördüklerimize inanamıyorum." diye tweet attı.

Kaotik sonuca rağmen, Verstappen'in, Hamilton'ın üstün Mercedes hızına karşı oyuna geri dönebilmesinin tek yolu geç bir güvenlik aracıydı.

Brackley takımının Hamilton'ı önceki sanal güvenlik aracı altında pite almama kararı, onu yarışın sonunda ortaya çıkan bu senaryoya maruz bıraktı.