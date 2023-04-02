Russell: "Yarışı kazanacağımızı düşünüyordum"

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Avustralya'da Mercedes'in yarış temposu, Bahreyn ve Suudi Arabistan'ın ardından oldukça güçlü göründü.

Russell ve Lewis Hamilton, ilk turda Verstappen'i geçtiler ve Mercedes ikilisi bir süreliğine ilk iki sırada yer aldı.

Ancak daha sonra yarışa dahil olan Güvenlik Aracıyla Russell pite girdi ve 7. sıraya geriledi. Russell'ın aksine Hamilton ve Verstappen pistte kalmayı tercih etti, ardından kırmızı bayrak çıktı.

Şanssız bir pit stoptan birkaç tur sonra Russell, güç ünitesi sorunuyla yarış dışı kaldı.

Günün ardından Russell, "Dürüst olmak gerekirse takım perspektifinden bakıldığında, Suudi Arabistan'ın F1'deki en iyi yarış hafta sonum olan geçen yılki Brezilya ile aynı seviyede olduğunu hissetmiştim."

"Bu hafta sonu da yine aynıydı, araçta gerçekten rahattım. Takımla her hafta doğru aralıkta ayar yapıyoruz."

George Russell, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Açıkçası pitten sonra hayal kırıklığı hissettim çünkü böyle bir pistte pitten sonra geçiş yapamazsınız."

"Ardından Max ve Lewis'in pite girmediğini gördüm ve gerçekten şaşırdım. Yeni sert lastiklerle 7. sırada olduğumu görünce yarışı kazanacağımızı düşündüm. Açıkçası bugün neden kazanamadığımızı bilmiyorum. Lewis'in Max'e ne kadar yakın olduğunu görüyoruz ve Lewis ile son birkaç hafta sonunda gösterdiğimiz tempo gerçekten çok güçlüydü."

"Yapabileceğimiz daha fazla bir şey yokmuş gibi hissediyorum. Sıkı çalışmanın bir galibiyete dönüştüğünü görememek sinir bozucu." dedi.

Yarışta üç tane kırmızı bayrak çıkarılması hepsinin gerçekten gerekli olup olmadığı konusunda padokta tartışmalara neden oldu.

Russell bu konuda, "İlk kırmızı bayrağın tamamen gereksiz olduğunu düşündüm. Pistte oldukça fazla çakıl olduğu açıktı ama net bir yarış çizgisi vardı. Geçmişte çok daha kötülerini gördük."

"Bu geçen hafta Suudi Arabistan'da araç tamamen pist dışındayken verilen Güvenlik Aracı kararını anımsattı. Dolayısıyla şu anda bazı kararlarda neler olup bittiğini gerçekten bilmiyorum. Hepimiz bir şeyleri iyileştirmek için FIA ile birlikte çalışmaya çalışıyoruz ama görünüşe göre bu biraz zor."

George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Avustralya'da neden bu kadar hızlı oldukları sorulduğunda Russell, "Yapılan bir ayardan en iyi verimi almak için mühendislerimle gerçekten çok çalışıyorum."

"Son iki hafta sonunda aracı gerçekten harika bir pencereye koyduğumuzu hissediyorum. Simülasyonun bize söylediği yerden biraz uzaklaştık. Belki de Bahreyn'de hızın bu kadar düşük olmasının bir nedeni de buydu."

"Şu anda sahip olduğum bilgilerle, Bahreyn'de daha fazla performans elde etmek için aracı muhtemelen çok farklı bir pencereye yerleştirebilirdik."

"Ayrıca şu anda tünelde gördüğümüz kazanımlar iyi bir performans getirecek. Ve gerçek şu ki, kazanmak için buradayız. Sadece diğerlerinin en iyisi ya da Red Bull'un yarım saniye gerisinde olmak için burada değiliz."

"Ferrari ve Aston'dan daha hızlı olabiliriz ama bizim mücadelemiz Red Bull ile. Dolayısıyla olmak istediğimiz yerden hâlâ uzaktayız." dedi.