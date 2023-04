Russell: "Yarışı kazanacağımızı düşünüyordum"

Avustralya'da Mercedes'in yarış temposu, Bahreyn ve Suudi Arabistan'ın ardından oldukça güçlü göründü.

Russell ve Lewis Hamilton, ilk turda Verstappen'i geçtiler ve Mercedes ikilisi bir süreliğine ilk iki sırada yer aldı.

Ancak daha sonra yarışa dahil olan Güvenlik Aracıyla Russell pite girdi ve 7. sıraya geriledi. Russell'ın aksine Hamilton ve Verstappen pistte kalmayı tercih etti, ardından kırmızı bayrak çıktı.

Şanssız bir pit stoptan birkaç tur sonra Russell, güç ünitesi sorunuyla yarış dışı kaldı.

Günün ardından Russell, "Dürüst olmak gerekirse takım perspektifinden bakıldığında, Suudi Arabistan'ın F1'deki en iyi yarış hafta sonum olan geçen yılki Brezilya ile aynı seviyede olduğunu hissetmiştim."

"Bu hafta sonu da yine aynıydı, araçta gerçekten rahattım. Takımla her hafta doğru aralıkta ayar yapıyoruz."

George Russell, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images