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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Russell: "Yarışı kazanabilecek bir aracımız vardı"

Pit alanından başladıktan sonra puanların dışında bitirmesine rağmen George Russell, Mercedes'in Singapur Grand Prix'sindeki gelişimi konusunda olumlu hissediyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Russell: "Yarışı kazanabilecek bir aracımız vardı"
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Russell, Mercedes aracının Singapur Grand Prix'sinde 'normal hızına' sahip olduğunu ve yarışı kazanabilecek potansiyelde olduğunu düşünüyor

Britanyalı pilot, yarış öncesinde yeni güç ünitesi parçalarına geçtikten sonra pit alanından başlayarak Marina Bay Pisti'nde zorlu bir akşam geçirdi.

Russell, Haas pilotu Mick Schumacher ile temas yaşamadan önce istikrarlı bir şekilde ilerliyordu, ancak günün sonunda 14. sırada bitirdi. Takım arkadaşı Lewis Hamilton ise 9. sırada yarışı noktaladı.

Singapur'da olaylar onların aleyhine gerçekleşmiş olsa da, Russell ekibin kaydettiği ilerlemeyi görmekten memnun oldu.

Yarıştan sonra RacingNews365.com da dahil olmak üzere medyaya konuşan Russell, "Öncelikle, bugün aracı düzelttiğimize dair güven yeniden sağlandı."

"Normal hızımız geri döndü ve bu hafta sonu kesinlikle kazanabilecek bir araca sahiptik." dedi.

Hem Russell hem de Hamilton, Singapur'da hafta sonu boyunca çeşitli engellerle karşılaştı ve Russell, Schumacher ile teması olmasaydı, potansiyel olarak sıralamasını daha yukarılara taşıyabileceğini düşünüyor.

George Russell, Mercedes AMG

George Russell, Mercedes AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes pilotu, "Hafta sonunun gelişme şekli biraz hayal kırıklığı yarattı."

"Bugün çok, çok hızlıydık. Bence, Mick'le olan o olay olmasaydı, kesinlikle ilk 10'a girerdik."

"Orada ne olduğundan pek emin değilim, ancak Formula 1'de bazen böyle şeyler oluyor. Çok iyi bir form yakaladık ve takım olarak tüm sezon boyunca oldukça kusursuz olduğumuzu hissediyorum." 

"Yine de bu hafta sonu her şey aleyhimize gitti." dedi.

 

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