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Formula 1 / Toskana GP / Son dakika

Russell: "Yarış yanlış zamanda elimizden kayıp gitti"

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Russell: "Yarış yanlış zamanda elimizden kayıp gitti"
Ekleyen:
, Editör

Toskana Grand Prix'sinde F1 kariyerinin ilk puanlarını almaya yaklaşan, ancak yarışı 11. sırada tamamlayan Williams sürücüsü George Russell, üçüncü starttaki kötü kalkışın pahalıya patladığını söyledi.

Yarışın büyük bir çoğunluğunu puan barajının içinde götüren Russell, ikinci kırmızı bayrak sonrasında aldığı kötü start sonrasında son sıraya geriledi. Her ne kadar Grosjean'a kaybettiği yeri geri almayı başarsa da Russell, yarışı 11. sırada tamamladı.

Pazar günü hakkında konuşan Russell şunları söyledi: "İlk startta inanılmaz bir çıkış yaptık, ikinci start ise fena değildi, ne olduğunu tam hatırlamıyorum ama iki Ferrari'nin önündeydim ve iyi bir tempoya sahiptim."

"Pozisyonu elimde tutuyordum, dokuzuncu sırayı alıp garaja geri dönecektim. Lastikler gayet iyiydi. Ancak üçüncü start ile beraber kötü bir kalkış yaptım ve kazandığım tüm sıraları kaybettim. Neler olduğunu hiç bilmiyorum, çünkü her şeyi prosedürün hedeflediği şekilde yaptım."

"Diğer startlar gayet iyiydi. Sanırım iki tane kırmızı bayrak vardı. Diğer ikisi gayet normaldi, çok da özel olan bir şey yoktu, ancak son startta yumuşak lastiklerde patinaj yaşadım, ki bu da çok garipti, sanırım bunu da Kimi yüzünden yaptım, bu yüzden ceza almış olmalı."

"O andan itibaren de bir şey yapamıyorsunuz zaten. Elimden geleni ortaya koydum, bilmiyorum gerçekten çok can sıkıcı."

 

İlk turda yaşanan kaza sonrasında piste giren güvenlik aracı periyodunun sonunda lider Valtteri Bottas, grubu yavaş bir şekilde start finiş düzlüğüne getirdi ve arkadaki pilotlar, yarış hızına geri dönüldüğünü düşünerek yarışa yeniden başladılar.

Böylece arkada Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Nicholas Latifi ve Antonio Giovinazzi'nin karıştığı kaza sonucunda kırmızı bayrakla yarış durduruldu. 

Kaza hakkında konuşan Russell, bu kazanın kaçınılmaz olduğunu söyledi ve ekledi: "Sanki bir anda hızlanma ve yavaşlama oluyor gibiydi, sonrasında da herkesin aynı anda gaza basmaması ile beraber karmaşıklık ortaya çıktı."

"Bu durum alt kategorilerde pek çok kez yaşandı ve yarışta, hızlı bir şekilde hızlanan ve yavaşlayan 20'den fazla araç olduğu sürece de yaşanmaya devam edecek."

"İdeal bir durum değil ve biri bundan ötürü ceza aldı mı bilmiyorum. Tabii ki de pek çok insanda büyük hasar oldu. Yarış yanlış zamanda elimizden kayıp gitti."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Toskana GP
Alt-etkinlik Yarış sonrası
Editör Efe Kahya

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