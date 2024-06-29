Russell: "Yarış için sıralamayı biraz riske attık"

Russell, sıralama turlarını dördüncü sırada noktalasa da üçüncü sıradaki Oscar Piastri'nin turunun silinmesiyle bir sıra yükseldi.

Mercedes pilotu, McLaren ve Red Bull'un gerisinde olsalar da ekibin çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığına inanıyor.

"Araç şu anda harika hissettiriyor."

"Ekip bu güncellemeleri yapmak için çok çalıştı. Özellikle Ferrari ile gerçekten bir mücadele içinde olduğumuzu hissediyoruz."

"Hâlâ McLaren'ın biraz gerisindeyiz, Max ve Red Bull ise bugün adeta uçuyorlardı. Ama bence doğru yönde ilerliyoruz."

"Sprint'ten sonra araçta kesinlikle birkaç şeyi değiştirdik. Örneğin kanat seviyesini değiştirdik ve bu biraz bize yardımcı oldu. Yarın da lastik derecesine yardımcı olacağını düşünüyoruz. Üçüncü sırada olmaktan memnunum çünkü yarış için sıralamayı biraz tehlikeye attığımızı düşünüyorum."

"Lewis ile birlikte ilk üçte yer aldığımız üst üste üç yarış var. Bu gerçekten harika bir duygu."

Pazar günkü yarışa Verstappen ve Norris'in arkasında başlaması hakkında ise Russell, şunları söyledi:"Bu ikisi Sprint yarışında oldukça riskliydi, bu yüzden sanırım arkama yaslanıp işlerini yapmalarını izleyeceğim ve içeriden gizlice onları geçmeyi umacağım."

"Ama gerçekçi olmak gerekirse, bizden daha hızlılar. Bu yüzden onlarla mücadele ederek yarışımızı çok fazla tehlikeye atmamamız önemli."