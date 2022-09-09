Russell, yarış çizgisinin asfaltlanmasının yarışı etkileyeceğini düşünüyor
George Russell, belli kısımları yeniden asfaltlanan Monza'nın "benzersiz" bir deneyim sunabileceğini, ancak bu durumun Mercedes'e zarar da verebileceğini söylüyor.
Pist yönetimi, pilotlara daha iyi bir yarış deneyimi sunabilmek adına pistteki üç şikanın tamamını -1. ve 2. virajlardaki, 4. ve 5. şikanlardaki, son olarak da 8. ve 10. virajlardaki- yeniden asfaltladı.
Alışılmadık bir şekilde pistin tamamı yeniden asfaltlanmadı; bu da bazı yerlerde pilotların yarış çizgisinin dışına çıkıp farklı bir yol tutuş seviyesini deneyimleyebilecekleri anlamına geliyor.
Yenileme çalışmaları hakkında konuşan Russell, "Bu çok benzersiz, çünkü gördünüz mü bilmiyorum ama sadece yarış çizgisini yenilemişler."
"Pist dört metre genişliğinde ve yarış çizgisinde iki farklı asfalt türü bulunacak. Yeni asfaltın içinde ya da dışındaysanız, yeni asfalt daha az ya da daha fazla tutuşu sağlıyorsa, bunun yarış için etkilerini gerçekten kestiremiyorum."
"Bu yüzden bekleyip görmemiz gerekecek. Bir fikir edinmek için daha geniş çizgiden gitmeyi tercih edeceğim."
"Ancak genel olarak daha pürüzsüz pistlerde iyiyiz, iki asfalt arasındaki geçiş ise gerçekten pürüzlü, lastiklerden çok fazla enerji geçiriyor ve aşınmaya sebep oluyor. Bu durum muhtemelen bizim aleyhimize olacak." dedi.
George Russell, Mercedes AMG, 2nd position, in the Press Conference
Photo by: Motorsport Images
Mercedes'in neden yarışlarda sıralamalardan daha iyi performans gösterdiği sorulduğunda Russell lastik yönetiminin ve pist yüzeyinin önemli bir rol oynadığını kabul etti.
Russell, "Bu çok ama çok büyük bir soru, hatta sanırım 15 yarıştan sonra hala anlamaya çalıştığımız bir şey.
"Lastik sıcaklıklarını çok iyi yönettiğimize şüphe yok. -bu da muhtemelen sıralama turlarında aleyhimize işliyor. Lastikleri istemsizce ısıtan orta sıralardaki araçlar çıkış turlarında daha yavaş gitmeyi göze alabiliyor, lastiğe daha az zarar verebiliyor ve tek turda daha fazla performansa sahip olabiliyorlar."
"Bizim ise ideal sıcaklığı elde etmek için sıralamalarda çok hızlı bir çıkış turu atmamız gerekiyor, o zaman da lastiklere zarar veriyoruz. Muhtemelen sıralamalarda geri kalmamızın nedeni de bu."
"Ama bu sadece bir teori. Henüz bu savı destekleyecek çok fazla kanıtımız yok." dedi.
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