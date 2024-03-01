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Formula 1 Bahreyn GP

Russell: "Yarın Max dışında herkes yakın bir mücadele içinde olacak"

Bahreyn GP sıralama turlarında üçüncü sırayı aldıktan sonra konuşan Russell, araç üzerinde çok uzun süre çalıştıklarını ama Verstappen'in hâlâ önlerinde olduğunu söyledi.

Burak Yasul
Güncel:
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team

Sam Bloxham / Motorsport Images

2024 Formula 1 sezonunun ilk sıralama turları seansının ardından Verstappen ve Leclerc'in ardında üçüncü sırayı alan Russell, fabrikada araç için çok uzun süre çalıştıklarını ama görünüşe göre Verstappen'i yakalamak için önlerinde hâlâ mesafe olduğunu söyledi.

Russell, "Fabrikadaki herkes Lewis ve bana kendimizi çok daha mutlu hissettiğimiz bir araç ve üzerine inşa edebileceğimiz bir temel vermek için harika bir iş çıkardı."

"Sonuç olarak, Max hâlâ önde ve bizim hâlâ yakalamamız gereken çok şey var." dedi.

Russell ayrıca aracın geçen seneye göre gelişme kaydettiğini ancak yarış tempolarından ödün vermek istemediklerini söyledi.

Russell, "Bahreyn'de son iki yıldaki sıralama performanslarımıza ve yarış temposuna baktığımızda, yarın üçüncü sıra başlamak harika bir pozisyon."

"Çok büyük miktarda çalışma yapıldı. Tek tur hızında büyük bir ilerleme kaydettik ve umarım yarış hızından ödün vermemişizdir."

"Max dışında herkes arasında yakın bir mücadele olacağını düşünüyorum."

"Red Bull şu anda çok güçlü ve Max harika bir iş çıkarıyor. Yeni lastikleri var. Eğer liderliği ele geçirme fırsatı olursa, hepimiz için yarış ikincilik mücadelesine döner."

"Ama kimse bilemez, bu sezonun ilk yarışı, geri döndüğüm için çok heyecanlıyım ve umarım biraz çılgınlık olur." dedi.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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