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Formula 1 Monako GP

Russell: "Yarın ilk beş için mücadele edeceğiz"

İlk antrenman seansını 1:12.295s ile üçüncü tamamlayan Russell, ikinci antrenman seansını 1:12.260s ile onuncu sırada tamamladı.

Burhan Güneydaş
Güncel:
George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes takımı birinci antrenman seansında yumuşak lastik setini tercih etti ve Hamilton seansı lider tamamladı. Russell ise 0.126 saniye farkla üçüncü sırada yer aldı.

İkinci antrenman seansında Hamilton oldukça hızlı gözüküyordu ve seansı ikinci olarak tamamladı. Ancak Russell bazı güvenilirlik sorunları yaşadı ve direksiyon sisteminde yaşadığı problem tur zamanlarına mâl oldu.

İkinci seansta yaşadığı soruna rağmen araçtan oldukça memnun gözüken Russell açıklamalarda bulundu.

"Bu yılın en iyi Cuma günlerinden birini geçirdik ve araç Monako'da şimdiye kadar ki kullandığım en iyi araç hissiyatını veriyor. Seansım direksiyondaki titreşim nedeniyle sınırlı kaldı. Frene dokunduğum anda, direksiyon sistemi titriyordu ve atak yapmak için güvene ihtiyacınız olan böylesine bir pistte bu beni gerçekten geriye düşürdü."

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Tüm takımlar çok hızlı gelişiyor ve bu yıl tur zamanlarının geçen yıla kıyasla ne kadar hızlı olduğunu görebiliyorsunuz."

"Araç iyi hissettiriyor ve Lewis'in tur zamanları aracın performansını gösteriyor ancak Charles Leclerc çok hızlı ve biz de işlerin ne kadar hızlı bir şekilde değişebileceğini biliyoruz."

"Yarın sıralama turlarında ilk beş için mücadele edeceğimizi umuyorum." dedi.

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