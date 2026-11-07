Formula 1 Sao Paulo GP
Russell: "Yarıda bıraktığım tur pole getirebilirdi"
George Russell, Brezilya'daki sıralama turlarında yarıda bıraktığı tur nedeniyle pole pozisyonunu kaçırdıklarını ifade etti.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 7 Kas 2026 20:41
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George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Brezilya Grand Prix’si sıralama turlarında 2. sırayı alan ancak yarıda kalan son turu nedeniyle pole pozisyonunu kaçırdıklarını belirten George Russell, takım olarak stratejik bir hata yaptıklarını dile getirdi. Sıra cezası nedeniyle yarışa 7. sıradan başlayacak olan İngiliz pilot, seansı değerlendirdi.
Sıralama turlarının ardından George Russell şunları söyledi: "Lando’yu tebrik ederim ama yarıda bıraktığım o tur kesinlikle pole getirebilirdi. Bizim tarafımızdan yapılan bir strateji hatası oldu.”
“Ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Yağmurun yağacağı açıktı ve turu daha önce tamamlamamız gerekirdi.”
“Yarışta ne olacağı havaya bağlı. Pistte kendimi iyi hissettim. Uzun zamandır ilk kez araçta kendime bu kadar güveniyordum. Islak zeminde kuru zemine kıyasla çok daha iyi hissettim. Bunun nedenini tam olarak anlayamıyorum.”
“Kendim gibiydim, atılan her tek turda pole mücadelesinin içindeydim. Ne yazık ki işlerin gerçekten önemli olduğu anda doğru kararı veremedik."
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- Motorsport.com Ekibi
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