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Formula 1 / Monako GP Haberler

Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu"

George Russell, Monako Grand Prix'sinde yaptığı hatanın podyumun son basamağına mal olduğunu düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
George Russell, Mercedes F1 W14

Russell, yarışta iyi bir tempo yakalayabilmiş gibi görünüyordu, ancak 55. turda ara pite girdikten sonra sarı bayrakların çıkmasının ardından frenlemede sorun yaşadı ve kaçış alanını kullanmak zorunda kaldı. 

Bu durum Russell'ı sadece Esteban Ocon ve Lewis Hamilton'ın gerisine düşürmekle kalmadı, aynı zamanda yarış çizgisine yeniden döndüğünde Red Bull'dan Sergio Perez'e çarptı ve bu Britanyalı pilota beş saniyelik bir cezaya mal oldu.

Motorsport.com/Autosport'un yarışla ilgili sorusu üzerine Russell, "Kendime gerçekten kızıyorum çünkü üçüncülük neredeyse garantiydi." 

"Sarı bayrak sebebiyle frenlere dokunur dokunmaz lastiklerim kilitlendi ve Stroll'ü kaçış yolunda takip ettim."

"Elbette bu da çıkarılacak bir ders, ancak odaklanamadığınızda bu hataları yaparsınız."

"Eğer sarı bayrak olmasaydı daha fazla odaklanırdım ve takıma rahat bir üçüncülüğe mal olmazdım." yanıtını verdi.

Perez'le temasının ardından Russell, aracında sorun yaşadığını bildirdi. Ancak araç nispeten sakinleştiğinde takıma Hamilton'ı geçmesine izin vermelerini önerdi.

George Russell, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Russell, "Kesinlikle araca biraz zarar verdim. Devam edebileceğimden emin değildim ama turlar ilerledikçe kendiliğinden düzeldi."

"Aracın içinde kendimi gerçekten rahatsız hissettim ama o esnada pistin en hızlısı bizdik. Bu yüzden neler olduğunu gerçekten bilmiyorum."

"Ocon ve Lewis tarafından arkada tutuluyordum ve Charles arayı kapatıyordu. Böyle bir durumda elbette Lewis'i riske atmak istemedim ancak beş saniyelik cezayla birlikte, Charles bizi yakalamış olsaydı iyi bir tampon olabilirdi."

Ancak Leclerc'in herhangi bir ilerleme kaydedememesi üzerine Russell, Hamilton'ı beşinci sırada takip ederek Ferrari sürücüsünün 10 saniye önünde yer aldı.

"Sonunda buna gerek kalmadı ve takıma, benim açımdan hiçbir zorunluluk ve baskı olmadığını söyledim ve sonra Charles'a karşı güvende olduğumuzu anladığım anda yarışı tamamlayabildim." 

"Ama evet, %98'inde her şeyi doğru yaptığınız halde o küçük hatanın her şeye mal olması acı bir hayal kırıklığı."

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