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Russell, yanlış strateji kararı nedeniyle Mercedes'e kızgın

Yarışın başındaki yağmur periyodunu yanlış yorumlayan Mercedes'e kızan George Russell, yarışın sonunda Lando Norris ile yaşadığı temasın ardından lastik patlatmış.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
George Russell, Mercedes F1 W14, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Yarışa 3. sıradan başlayan George Russell, daha ilk turlardaki strateji hatası nedeniyle oldukça gerilemişti. 

Yarışın başında gelen yağmurun sadece "2 dakika kadar" süreceğini söyleyen Mercedes, Russell'ı slick lastiklerle dışarıda tuttu. 

Bu yağmur "2 dakika" sürmezken, sürekli olarak şiddetlendi ve yaklaşık olarak 10 dakika kadar sürdü. Slick lastiklerle dışarıda kalan Russell, yeşil logolu geçiş lastiğini takan rakiplerine kıyasla elbette çok vakit kaybetti ve 17. sıraya kadar geriledi. 

Böylelikle Russell'ın podyum mücadelesi daha ilk turlarda sona ermiş oldu. İngiliz pilot, yarışın orta bölümünde iyi bir şekilde geri yükseldi ve 7. sıraya kadar çıktı. Sonrasında bildiğiniz gibi ikinci yağmur geçişi yaşandı. Russell, yarışın son yeniden başlangıcında ise Norris ile temas yaşayarak lastik patlatan Russell, son virajda dışarı uçtu ve bir kez daha gerilemiş oldu. 

Kendisi için oldukça şanssız geçen bu yarışın ardından konuşan Russell, yarışın startında takımın kendisini içeri almamasına kızgındı.

Russell'ın takım arkadaşı Lewis Hamilton da aynı şeyden şikayetçiydi. 

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Yarışın ardından konuşan Russell, şunları söyledi: "Bizim için yarış daha başlamadan bitmişti çünkü bize gelen hava radarı verilerini çok yanlış okuduk. [İlk turlarda] yağmurun sadece birkaç dakika süreceğini ve gideceğini düşündük ama gördük ki öyle olmadı ve daha uzun sürdü."

"Takım bana bu yağmurun 2 ya da 3 dakika süreceğini söyledi. [Yarışın startındaki yağmurdan bahsediyor]. Slick lastiklerle o yağmurda 2 ya da 3 dakika idare edebilirdim ama yağmur giderek ağırlaştı ve 10 dakika kadar sürdü. Ben de slick lastiklerle pistte kaldım." 

"Bu cidden üzücüydü. Yani zaten yarışın başında slick lastiklerle dışarı kaldığımızda podyumu kaçırmıştık. Sonrasında iyi geri döndük ama yarışın son bölümünde Lando ile talihsiz bir temas yaşadım ve lastiğim patladı. Dışarı uçtum, geriledim."

"Yani takım olarak bazı şeyleri gözden geçirmemiz gerek çünkü bize gelen bilgiyi yanlış yorumladık. Bu durum sürüş ile ya da mühendislikle ilgili değil. Hava durumu ekranı yanlış yorumlandı ve bu durum yarışımızı mahvetti."

"Bu yüzden neler olduğuna bakmalıyız. Diğerleri [ilk turlarda] neden pite gelmeye karar verdiler de biz gelmedik? Onlarda olup da bizde olmayan bir bilgi mi var? Sadece bu tarz şeylere bakarak bu hatayı bir daha yapmadığımızdan emin olmamız gerek." 

"Hayal kırıklığı yaşıyoruz ama en azından aracımızın yarış temposu iyiydi."

George Russell, Mercedes F1 W14, comes in for a stop

George Russell, Mercedes F1 W14, comes in for a stop

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

 

 

 

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