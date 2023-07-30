Russell: "Yağmur lastikleri artık hiçbir anlam ifade etmiyor"

Yağmurlu koşullarda tüm sürücüler, start öncesinde güvenlik aracının arkasında sürüş yaparken, yoğun yağmur lastiklerini kullanmak zorunda kalıyorlar.

Ancak anormal olan şey, koşullar yarışa uygun hale geldiğinde bu lastiğin pek de iyi çalışmaması gibi görünüyor.

Spa'da daha önce görülenle benzer şekilde, güvenlik aracı sonrası sürücüler hemen pite gelerek geçiş lastiğine geçmeye çalıştılar.

Russell, "Yoğun yağmur lastiği oldukça anlamsız bir lastik, gerçekten çok kötü."

"Muhtemelen geçiş lastiğine göre tur başına 6-7 saniye daha yavaş. Yoğun yağmur lastiğini ıslak zeminde kullanmanızın tek nedeni, geçiş lastiğinde kızaklama olması. Dolayısıyla bunun önemli ölçüde iyileştirilmesi gerekiyor."

"[Felipe] Massa ve [Robert] Kubica'nın 2007 Fuji yarışındaki mücadelesini izlediğimi hatırlıyorum, pistte çok fazla su olsa da tam gaz gidiyorlardı."

"Burada F3 ve Formula Renault'da Michelin ve Hankook ile test günleri yaptığımı hatırlıyorum, suda kızaklama diye bir şey yoktu."

"Elbette çok basit bir şey değil fakat bazı önemli iyileştirmeler yapılması gerekiyor." dedi.

Pazar günkü Belçika GP'sine pole pozisyonundan başlayacak olan Ferrari pilotu Charles Leclerc de Russell ile aynı fikirde.

"Burada yapılması gereken bazı çalışmalar var çünkü yağmur lastikleri gerçekten çok yavaş ve kızaklamaya sebep oluyor."

"Görüş mesafesi nedeniyle bu koşullarda asla sürüş yapmıyoruz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Esteban Ocon, Alpine A523, George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Şartlar sürülebilir olduğunda hepimiz geçiş lastiklerine geçiyoruz. Yani durum şu anda kolay değil."

"Bence yağmur lastiği daha hızlı ve geçiş lastiklerine daha yakın olmalı."

Russell, Spa'daki yarışın güvenlik aracı arkasında atılan birkaç turun ardından başlamasından memnun görünüyor.

"Bu şartlar altında iyi bir iş çıkardıklarını düşünüyorum."

"Bu çok zorlu bir durum. Şartlar çok tehlikeli çünkü düzlükte saatte 300 kilometre hızla gidiyorsunuz ve 50 metre önünüzü göremiyorsunuz."

"Bu pistte özellikle kötü görünüyor. Yağmurdan mı, ağaçlardan mı yoksa başka bir şeyden mi bilmiyorum ama sprey dağılmıyor gibi görünüyor."

"Sanki bir bulutun içine sürüyormuşsunuz gibi."

"Fakat güvenlik aracı altında atılan o dört turun bize pek bir şey kazandırmadığını hissettim."

"Sanırım Japonya'da da aynıydı, güvenlik aracı arkasında çok sayıda tur atıyorduk ve bu gerçekten bir şeyleri iyileştirmedi."

"Bu yüzden belki de gelecek için bir çözüm, tam yarış hızında birkaç tur atmamıza izin vermeleri ve ardından güvenlik aracı çıkarmak olabilir çünkü iki tur yarıştıktan sonra işler çok daha iyiydi."