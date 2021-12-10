Wolff, Russell'ın vizörüne "hoş" bir mesaj bırakmış

İkili, Russell, İngiliz Formula 4 şampiyonu olarak fırsat arayan 15 yaşındaki bir sürücü olarak Mercedes takım patronuna yaklaştığından beri yakınlar.

Wolff, o zamandan beri Russell'ın kariyerine yön verdi. Hatta Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı olarak resmi bir Mercedes Formula 1 sürücüsü olmasına sadece birkaç gün kaldı.

Russell, son yarışın ardından Abu Dhabi'de yapılacak sezon sonrası testinde Valtteri Bottas'tan görevi devralacak.

Cidde'deki sezonun sondan bir önceki yarışında Wolff'un, cuma günü Russell'ın kaskına erişimi oldu ve şiddetli şampiyonluk mücadelesinin yoğunluğundan uzak bir anda, mevcut Williams sürücüsüne etrafta olduğuna dair haber vermeye karar verdi.

Russell, "Toto, 2. antrenmandan önce vizörüme güzel bir mesaj yazdı ve bu aramızda kalacak." dedi.

Wolff ise karşılık olarak bunun "bir iltifat" olduğunu söyledi.

Russell, "Genellikle kask ile ilgilenen kişi vizöre kaç tane bant olduğunu yazar. Daha sonra Toto bu hafta kask görevini devraldı ve bana küçük hoş bir mesaj yazdı."

"F ile başladı, içinde K vardı ve R ile bitti, boşlukları doldurabilirsiniz…” dedi.

Russell ayrıca, o zamana kadar sekiz kez dünya şampiyonu olabilecek Hamilton ile Mercedes'teki yakın ortaklığından da bahsetti.

23 yaşındaki sürücü, "Lewis ve benim aramda çok fazla saygı olduğunu düşünüyorum. Kariyerimizin çok farklı aşamalarında olduğumuzu düşünüyorum."

"Lewis'ın, böyle olmasının bir sebebi var. Tüm zamanların en iyisi ve bence birbirimize yardım etmemiz gerekecek çünkü gelecek yıl araçlar yarıştan yarışa çok fazla gelişecek."

"Birince yarıştan sonra en hızlı araca kimin sahip olduğu değil, tüm sezon boyunca en hızlı araca kimin sahip olduğu önemli."

"Biz sürücülerin, bizi bir bütün olarak ileriye taşımaları için takımla birlikte çalışması gerekiyor. Önemlii olan bu olacak." dedi.