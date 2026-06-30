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Formula 1 Avusturya GP

Russell, Wolff'ün 'soğukkanlı' yorumuna katılmadı: "Sadece sakin ve kontrollüydüm"

George Russell, Mercedes takım patronu Toto Wolff'ün Avusturya Grand Prix'sindeki performansını 'soğukkanlı' olarak nitelendirmesine katılmadığını belirterek, yarışını daha çok 'sakin ve kontrollü' olarak değerlendirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

George Russell, Red Bull Ring'de pole pozisyonunu zafere dönüştürerek sezonun ikinci galibiyetini elde etti. Britanyalı pilot, ilk zaferini mart ayında Melbourne'de düzenlenen sezon açılış yarışı Avustralya Grand Prix'sinde kazanmıştı.

Mercedes pilotu yarışın büyük bölümünü kontrol altında götürse de, ikinci bölümde Max Verstappen'in ciddi baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Red Bull pilotu ikinci lastik bölümünde oldukça güçlü bir tempo yakalayarak Russell'ın 1.3 saniye kadar arkasına geldi. Ancak Mercedes, Verstappen'den önce ikinci pit stopunu yapmayı tercih etti.

Bu stratejik hamle yarışın kırılma anlarından biri oldu. Verstappen ikinci pit stopunu tamamladığında Russell yaklaşık 11 saniyelik avantaj elde etmişti.

Bu sayede Mercedes pilotu yarışın kalan bölümünü rahat şekilde kontrol ederek damalı bayrağı ilk sırada gördü ve takım arkadaşı Kimi Antonelli ile arasındaki puan farkını 40'a indirdi.

Toto Wolff, Mercedes

Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Max Slovencik / Getty Images

Yarış sonrası, Toto Wolff'ün performansını 'soğukkanlı' olarak tanımladığı hatırlatılan Russell şu ifadeleri kullandı: "Dürüst olmak gerekirse bana öyle hissettirmedi. Daha çok sakin ve kontrollü geçen bir yarış gibiydi."

"Eğer Max'i denklemin dışına çıkarırsanız, Mercedes adına gerçekten çok güçlü bir performanstı diyebilirsiniz. McLaren'ın 20 saniye önündeydik, Ferrari'nin ise daha da önünde."

"Ama Red Bull'un getirdiği güncellemelerle birlikte Max dün pole pozisyonu mücadelesinin içindeydi ve bugün de yarış temposu gerçekten çok iyiydi."

"Orta bölümde üzerimde baskı kurdu ve bitime 28 tur kala pit stop yapmaya zorladı. Açıkçası bu pek rahat hissettiren bir durum değildi."

"Ancak o stintin ilk 20 turunda çok güçlüydüm. Bu da son sekiz turda yarışı kontrollü şekilde tamamlamamı sağladı."

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