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Formula 1 Avusturya GP

Russell, Wolff'un telsiz çağrısıyla "neredeyse kaza yapıyormuş"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Avusturya galibi George Russell'a gönderdiği telsiz mesajının "yaptığı en aptalca şeylerden biri" olduğunu itiraf etti

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Avusturya Grand Prix'sini kazanan George Russell, ikinci Formula 1 zaferini elde ederken Mercedes patronu Toto Wolff takım telsizinden kazanabileceğini söylediğinde "neredeyse kaza yapacaktı".

Russell, Max Verstappen ve Lando Norris arasında yedi tur kala dramatik bir şekilde patlak veren liderlik mücadelesinden yararlandı. 

Mercedes sürücüsü, kaza nedeniyle yavaşlayan ikiliyi 8. virajda yakalayarak liderliği ele geçirdi ve Oscar Piastri ile arasındaki farkı koruyarak galibiyete ulaşmayı başardı.

Russell'ın liderliği ele geçirebileceği anlaşıldığında, Wolff telsizden Russell'a "bunu kazanabilirsin" dedi. Russell da takım patronuna "bırak süreyim" diye cevap verdi. Britanyalı, Wolff'un mesajının özellikle yararlı bir zamanda gelmediğini öne sürdü. 

Yarışını değerlendiren Russell, aracın grid yolunda "garip" hissettiğini, ancak yarış öncesi kontrollerin her şeyin yolunda olduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi.

"Hızım yüksekti. Yaşadığım sorun, Lewis'in [Hamilton] yarışın başlarında bana saldırmasıydı. Ama sonra onu geçtikten sonra Carlos [Sainz] ile aramda biraz fark oluştu. Oscar'ın [Piastri] hızlı olacağını biliyordum ve yarışın sonuna doğru bir anda ortaya çıktı."

"O, sert lastiklerde benim için oldukça zordu. Sonra birden Toto kulağıma 'bunu kazanabilirsin!' diye bağırdı. "

"Kulağıma bağırdığında neredeyse kaza yapıyordum, o kadar yüksekti ama bence bu hepimizin paylaştığı tutkuyu gösteriyor."

"Açıkçası bizim için zor birkaç yıl oldu, bu yüzden en üst basamağa geri dönmek harika bir duygu." dedi.

Wolff telsiz mesajının zamanlamasının yanlış olduğunu kabul ederek, telsiz mesajını iletmeden önce Russell'ın pistte nerede olduğunu kontrol etmediğini itiraf etti.

Sky Almanya'ya konuşan Wolff, "Yaptığım en aptalca şeylerden biriydi, bunu söylemek zorundayım. Nerede olduğuna hiç bakmadım."

"Sadece ikisinin birbirine çarptığını gördüm. On iki yıldır başıma ilk kez böyle bir şey geliyor. Saatte 320 km hızla frene bastı ve ben de ona ikisinin çarpıştığını söyledim. Önce bunu düşünmem gerekiyor." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, celebrate in Parc Ferme

George Russell, Mercedes-AMG F1 Takımı, 1. sıra, Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı, Parc Ferme'de kutlama

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Verstappen ve Norris arasındaki kazadan üç tur önce Russell, yarış mühendisi Marcus Dudley'nin pistteki mücadelenin yoğunluğu göz önüne alındığında kazanma şansı olduğunu söylediğini açıkladı.

Piastri'nin kendisini hızla yakaladığını kabul etti ve enkazı temizlemek için sanal güvenlik aracının gelmesinin son turlar öncesinde lastiklerini soğutabilmesini sağladığını düşündü.

"Dürüst olmak gerekirse, sadece sürüşümü en üst düzeye çıkarmaya odaklanmaya çalışıyordum. Mühendisim üç tur önce 'çok sıkı mücadele ediyorlar ve bunu kazanabiliriz' dedi, ben de 'bak önce P3'ü garantilememiz lazım, bırak ben süreyim' dedim."

"Oscar'ın arkada hızlı olduğunu biliyordum ve liderliğe yükseldiğimizde bile son altı turun zorlu geçeceğini biliyordum."

"Lastiklerim zorlandı; sanal güvenlik aracı biraz yardımcı oldu çünkü lastiklerim aşırı ısınıyordu ve bu sadece onları soğutmamı sağladı."

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