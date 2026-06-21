Russell, Wolff ile arasındaki arkadaşlığı anlattı: "Tüm zorlukları birlikte göğüsledik”
George Russell, Toto Wolff ile Williams yıllarından bugüne uzanan 12 yıllık ilişkisini ve takımın geri dönüş sürecini değerlendirdi.
2017’de Mercedes Genç Pilot Programı'na katılan ve 2019'da Williams Formula 1 takımıyla griddeki yerini alan Russell, 2020 Sakhir Grand Prix'sinde yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın yerine Mercedes koltuğuna geçmişti.
Kariyeri boyunca 6 grand prix galibiyeti, 27 podyum, 10 pol pozisyonu ve 11 en hızlı tur başarısı elde eden İngiliz pilot, şu an 28 yaşında ve 2026 şampiyonluk yarışının iddialı isimlerinden biri konumunda. Russell, takım patronuyla olan bağının, ekibin yaşadığı iniş çıkışlarla birlikte daha da güçlendiğini ifade etti.
F1.com’a konuşan Russell, Wolff ile ilişkisini şu sözlerle aktardı: "Birbirimizi tanıyalı artık 12 yıl oldu. Özellikle son yıllarda birbirimize çok yakınlaştık.”
“Evde olduğumuz zamanlarda günlerin çoğunu birlikte geçiriyoruz. Carmen (Russell'ın partneri) ve benim, Susie ve Toto ile çok yakın bir ilişkimiz var.”
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, celebrate in Parc Ferme
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
“Williams'ta geçirdiğim ve Mercedes'e gitmeyi hedeflediğim yıllardan başlayarak, şampiyonluk için mücadele edemediğimiz dört yıllık başarısızlık dönemine kadar tüm zorlukları birlikte göğüsledik.”
“Bu sezon Melbourne'e gelip Kimi ile 1-2 yapmak, adeta ‘geri döndük’ demek gibiydi.”
“Son yarışlar benim için gerçekten çok zorlu geçmiş olsa da bu konuyu Toto ile konuştum; son dört yılda nelere katlandığımızı ve Mercedes'i yeniden zirveye taşımak için ne kadar çok savaştığımızı düşündüm.”
“Tüm bu süreç beni gerçekten gururlandırıyor."
2026 sezonunun ilk yedi yarışının ardından George Russell, topladığı 106 puanla genel sıralamada üçüncü konumda. Takım arkadaşı Kimi Antonelli 156 puanla liderliğini sürdürürken, Hamilton ise 115 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sezonun 8. ayağı olan Avusturya Grand Prix'si, 26-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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