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Formula 1 / Son dakika

Russell: "Williams'tan gönderileceğim iddialarını Perez'in çevresi çıkarıyor"

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Russell: "Williams'tan gönderileceğim iddialarını Perez'in çevresi çıkarıyor"
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Williams pilotu George Russell, sene sonunda takımdan gönderileceği yönündeki iddiaların Sergio Perez'in çevresinden çıkarıldığını, bir hafta içerisinde takımdaki pozisyonuna dair bir doğrulama beklediğini söyledi.

Sene sonunda Racing Point'ten ayrılacak olan Sergio Perez, gelecek sene için kendisine yeni bir takım arıyor.

Williams, Temmuz ayında yapmış olduğu açıklamada Nicholas Latifi ve Russell ile 2021'de de devam edeceğini duyurmuştu ancak takımın el değiştirmesinin ardından Russell'ın geleceği hakkında olumsuz haberler çıkmaya başladı.

Takım patronu vekili Simon Roberts, Cuma günkü röportajında Russell ve Latifi'nin 2021'de kalacağını doğrulamadı ancak spekülasyonlara katkı sunmayacaklarını söyledi.

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Pazar günkü yarışın adından konuşan Russell, bu söylentilerin Perez'in menajerleri tarafından başka bir takımla yapılan görüşmeleri teşvik edici olması için çıkarıldığını düşündüğünü söyledi.

Russell, "Bu iddiaların muhtemelen gridde başka bir takımla, büyük olasılıkla Red Bull'la anlaşmak isteyen Perez kampı tarafından baskı oluşturmak için çıkarıldığını düşünüyorum."

"Benim görüşüm bu şekilde. Benim bir anlaşmam var, endişe edecek bir şey yok. Ben sadece işime odaklanıyorum." dedi.

 

Russell, Perşembe günkü basın toplantısında bu konuyu Dorilton Capital CEO'su Matthew Savage'a soracağını söylemişti.

Russell, Dorilton yönetimi ile konuştuğunu ve bir hafta içerisinde konunun açıklık kazanmasını umduğunu söyledi.

Russell, "Bu iddiaların nereden çıktığını bilmediklerini söylediler."

"Onlar, Simon'un Cuma günkü basın toplantısında söylediklerinin ardından anlaşma durumu hakkında yorum yapmak istemiyorlar. Simon'un söyledikleri parça içerisinden cımbızla alınmıştı. Aslında takımın söylemek istediği şeyler onlar değildi."

"Nihai olarak takım, o konu hakkında yorum yapmak istemedi çünkü bunun gerekli olmadığını düşündüler."

"Benim bir anlaşmam var ve gelecek sene gridde olacağım. Bundan oldukça eminim. Bunun değişmesi için gelecek haftalarda çok ciddi bir şeyin olması gerekir."

"Açıkçası çok fazla söylenti var. Birileri bu söylentileri besliyor. Her şey benim dediğim gibi olacak. Her şey güzel olacak."

"Her şeyin muhtemelen bu hafta sonuna kadar takım tarafından % 100 netleştirileceğini söyleyebilirim." dedi.

Son iddiaların ardından, Mercedes'in takım patronu Toto Wolff de Russell'ın geleceğinin artık kendi ellerinde olmadığını söylemişti.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell , Sergio Perez
Editör Abdullah Çelik

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