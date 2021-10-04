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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Russell: "Williams'ta yarışmak, mental anlamda beni güçlendirdi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams pilotu George Russell, Williams'ta yarışmanın mental anlamda kendisini güçlendirdiğini ve artık daha iyi bir pilot olduğunu düşünüyor.

Russell: "Williams'ta yarışmak, mental anlamda beni güçlendirdi"

George Russell, 2019 yılında Formula 2'den Formula 1'e geçti fakat alt kategorilerde olduğu gibi galibiyet için değil, son sıralar için savaştı.

Russell, 2021 sezonuna kadar Williams ile hiç puan almayı başaramadı ve Williams kariyerinin ilk puanlarını Macaristan'da aldı. Sonrasında Belçika'da kariyerinin ilk podyumunu alırken, Monza'da puanlarına bir yenisini daha ekledi.

Britanyalı sürücü, gelecek yıl son yedi yılın şampiyonu Mercedes'e geçecek ve burada büyük ihtimalle galibiyetler/podyumlar için savaşacak.

Russell, son yıllarda hep arka sıralarda yarışmanın kolay bir durum olmadığını kabul etse de, bunun kendisini kuvvetlendirdiğini dile getirdi.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Russell, şöyle dedi: "Şu anda mental anlamda çok iyi bir durumdayım."

"Galibiyetleri yönetmek ve kutlamak kolaydır. Asıl zorluk, yaşadığınız zor anlar veya hatalarla uğraşmaktır. Bunlar beni gerçekten kuvvetlendirdi. Bir insan ve bir pilot olarak artık daha olgunum."

"2019'da, buraya geldiğim zaman takım zor bir durum içerisindeydi. Her zaman sonuncu oluyorduk. Fakat fabrikadaki ve pistteki sıkı çalışmaların meyvesini almaya başladık ve bununla gerçekten gurur duyuyoruz. Yani takımdan memnun ayrılacağım."

"Bana inan kişiler, [Mercedes'e geçmemi sağlayarak] bana gerçek bir fırsat veriyorlar. Mercedes, Williams ve ailem, bu noktaya gelene kadar beni her zaman rahatlattılar. Sonunda da bunu başardık."

Russell, Williams kariyeri boyunca, hiçbir takım arkadaşına sıralama turlarında mağlup olmadı. Tek mağlubiyetini, Lewis Hamilton'ın yerine Mercedes'le tek yarışa çıktığı 2020 Sakhir yarışında, Valtteri Bottas'a karşı aldı.

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