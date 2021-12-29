Russell, Williams'da yaşadığı zorluklar için "minnettar"

Russell, 2019'da, takımlar şampiyonasının en gerisindeki takım olan Williams ile F1 gridine katıldı.

Arka arkaya GP3 ve F2 şampiyonluklarını kazanan Russell, özellikle kendisine 'Bay Cumartesi' lakabını kazandıran sıralama turlarındaki hızına ve bir dizi göz alıcı performansına rağmen, Williams ile puan almakta zorlandı.

Russell'ın Macaristan'da aldığı sekizincilik, takımın 50 yarışlık puansız bitirme serisini sonlandırdı ve ardından Belçika'da, Williams'a 2017'den bu yana ilk podyumunu kazandırdı.

Russell, yaşadığı bu zorlukların, Mercedes'e götürdüğü 'alet kutusuna' yalnızca katkıda bulunduğunu söyledi.

GPFans'ın da dahil olduğu bir röportajda konuşan Russell, "Bu yıllar boyunca, pistte karşılaştığım zorluklar için oldukça minnettarım çünkü daha hızlı ve daha eksiksiz bir araca bindiğinizde, işler doğal olarak daha kolay geliyor."

"Biz, lastikleri ve frenleri doğru ayara getirmeye çalışmak, diğer araçları takip etmek gibi çok fazla kısıtlamalar yaşadık ve pozisyonlarımızı korumak ve mücadele etmek gerçekten inanılmaz derecede zordu."

"Bir araç daha hızlı olduğunda, genellikle her şey iyi gidiyor. Strateji, araç hızlıysa her zaman iyi oluyor. Daha şanslı olmaya başlıyorsun ve işler yoluna girmeye başlıyor. Bu nedenle daha kapsamlı bir sürücü olduğumu düşünüyorum."

"Çoğunlukla, bu tecrübe ve bilgi dolu alet kutusu hakkında, antrenörümle konuşuyorum. Eminim ki Formula 1 kariyerim boyunca hiçbir zaman, yıldan yıla en hızlı veya her yıl en iyi olan bir araca sahip olmayacağım."

"Ancak, sürmesi çok zor bir aracım varsa, alet kutusuna geri dönüp 2019'dan önce veya bu son birkaç yılda yaşadıklarımı hatırlayabileceğim deneyimler yaşadım. Bu nedenle, bunu yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum.” dedi.