Russell: "Williams'ın son performansı, takımdaki herkesi hayal kırıklığına uğrattı"

Rusya GP'de elde ettiği 10. sıranın ardından Russell, son beş yarışı sırasıyla 15., 14., 16., 13. ve 17. sıralarda tamamladı.

Daha önce en azından düzenli olarak ikinci bölüme kalabilen Russell, son dönemde sıralama performansı olarak da zorluk çekiyor.

Bitime iki yarış kaldı ve Williams, Alfa Romeo'nun 12 puan önünde sekizinci sırada yer alıyor. Büyük bir sürpriz olmadığı takdirde de şampiyonayı sekizinci sırada tamamlayacaklar.

Motorsport.com'a konuşan Russell, "Şu anda takımdaki herkesin biraz hayal kırıklığı yaşadığını düşünüyorum. Bence duruma bakıp, değişen şeyin ne olduğunu anlamamız gerekiyor."

"Elimizde sanırım bazı bulgular var. Normalde pazar günleri daha fazla zorlanırdık ama bunu telafi etmek adına cumartesi günleri harika olurduk. Bir sıraya tutunmaya çalışmak, aracın hızına uygun bir pozisyonu almak için zorlamaya çalışmaktan daha kolay."

"Fakat sebebi her ne olursa olsun, cuma günü de tempo aynı seviyede görünmüyor. Bu yüzden son iki yarıştan en iyi şekilde faydalanmamız ve sekizinciliği aldığımızdan emin olmamız gerekiyor. Çünkü şu anda bizim için en önemli şey bu." dedi.

George Russell, Williams Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Russell, Katar'da sol ön lastiği patlatmasının ardından fazladan bir pit stop yaptı ve yarışı olması gerekenden daha geride tamamladı.

Russell, “Bu pistte bu kadar zorlayabiliyor olmak inanılmaz derecede etkileyiciydi. Oldukça düzgün bir zemindi, bu da sürücülerin gerçekten tam gaz gitmesine izin verdi."

"Tüm Formula 1 deneyimime bakarsam, ne kadar zorlayabildiğimiz açısından, en yüksek tempoya sahip olduğumuz yarış buydu. Bu gerçekten keyifliydi, fakat bugün bizim için işler yolunda gitmedi."

"Bu oldukça şaşırtıcı. Muhtemelen arka lastiklerle İngiltere'ye kadar gidebilirdik. Aşınma sadece sol ön taraftaydı." dedi.

Sıralama turlarından sonra Russell, takımın lastikleri çalıştırmakta zorluk çektiğini belirtmişti.

Bu konuda genç sürücü, "Sahip olduğumuz sınırlama lastikleri çalıştırmaktı. Tüm antrenman seanslarına bakarsanız, attığımız her turda gelişiyorduk. Üçüncü antrenmanda, gün ortasında tepede güneş vardı ve Orta Doğu yarışlarında duyulmamış şekilde, üçüncü turumuzda derecemizi geliştirdik."

"Q1'de hızlı, yavaş ve hızlı tur taktiği yaptık, her iki seferde de derecemizi geliştirdik. Q2'de ise tek zaman turu atmaya karar verdik ve ilk iki virajda lastikleri çalıştıramadık. Bu da turu mahvediyor."

"Yani bunun nedenini anlamamız gerekiyor. Sonuçta bu şartlarda hep çok iyiyizdir." dedi.